Válni készül feleségétől a milliárdos befektetési guru

Válni készül feleségétől a milliárdos hedge fund menedzser, David Einhorn, 24 év házasság után. Einhorn vagyonát 1,55 milliárd dollárra becslik, a válás során egy New York államban lévő otthonuk és a pletykák szerint egy jó helyre elrejtett nagyobb aranytartalék kerülhet terítékre, utóbbiról Einhorn korábban azt mondta, hogy az aranyat az inflációval szembeni fedezésre használja az alapjaiban.Einhorn felesége, Cheryl Strauss Einhorn sem volt tétlen az utóbbi években, ugyanis díjnyertes pénzügyi újságíróként és médiatanácsadóként dolgozik, emellett a Columbia egyetemen is oktatott. Sőt, neki tulajdonítják a "Greenlight" név ötletét is, amivel férje elindította első alapját 1996-ban.Nem Einhorn és felesége az egyetlen pár a hedge fundok világában, amely az utóbbi időben válásra adta a fejét, decemberben Bill Akman és felesége döntött a különválás mellett 25 év után, a citadeles Ken Griffin pedig 2015-ben tett pontot a válási ügy végére volt feleségével, ők 30 évig voltak együtt.

Kép és címlapkép forrása: Getty Images Hungary