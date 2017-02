Van, ahol már a legbrutálisabb Teslákra is jár az állami kedvezmény

A magyar állam tavaly óta támogatást nyújt az elektromos autók vásárlásához, legfeljebb 15 millió forint vételárú járművek vásárlásánál akár 1,5 millió forint is lehet a támogatás összege.Kanada legnépesebb tartományában, Ontarioban (ide tartozik Toronto is) ennél tovább mentek, és egy új szabályozásnak köszönhetően akár 14 ezer kanadai dollárnyi kedvezményt (~3 millió forint) is kaphatnak az elektromos autót vásárlók, ráadásul most már a 150 ezer dollárnál drágább autók is beleférnek a programba, miközben korábban csak 3 ezer dollár volt a kedvezmény, és legfeljebb 150 ezer dolláros autók után járt a kedvezmény.Az új szabályozással egyértelműen a Tesla, és a Tesla vásárlói jártak jól, hiszen így kedvezmény jár a legbrutálisabb Model S és Model X után is, például a 2,7 másodperc alatt 0-ról 100-ra gyorsuló P100D is belefér az állami programba.