Van egy jó hírünk az okos embereknek

2017. július 11. 09:22

A British Medical Journalben jelent meg egy cikk arról, hogy akiknél gyerekkorukban magasabb IQ-értéket mértek, hosszabb ideig is élnek azoknál, akiknek kisebb az IQ-juk. Azt eddig is lehetett tudni, hogy pozitív kapcsolat van a kognitív képesség és az egészség között, de a most publikált tanulmány egy egészen radikális magyarázatot is ad arra, miért élnek hosszabb ideig az okos emberek: azért, mert genetikailag is beléjük van kódolva.



A tanulmány készítői szerint a magasabb IQ-val rendelkezők jó fiziológiai adottsággal is meg vannak áldva, így nemcsak okosabbak, de ellenállóbbak a betegségeknek is.



A tanulmány 65 ezer skót diák 1947-es tesztjén alapul. A diákokkal 11 éves korukban készítettek egy IQ-tesztet és azóta figyelték, hogyan válnak felnőttekké, illetve adott esetben mi volt a halál oka. Arra jutottak, hogy az akkor nagyobb IQ-eredményt elérő diákok között kisebb volt a halálozási arány a szívbetegséget, a stroke-ot, a dohányzás okozta rákot, a légzési és emésztési betegségeket, a sérülést vagy az elmebajt tekintve.



Tavaly is publikáltak egy tanulmányt, ami a genetikai adottságok és az IQ kapcsolatát mérte, ehhez olyan azonos nemű ikerpárokat vizsgáltak, ahol az egyik testvér már nem élt. Ez esetben is arra jutottak, hogy a jobb IQ-teszteredménnyel rendelkező testvérpár tudott hosszabb ideig élni.



(Financial Times)



Címlapkép forrása: AFP/Karen Bleier

256229