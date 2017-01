Van egy ötletünk, hogy vasalhatná be Mexikón a falépítés költségeit Trump

Pedig van ezeknél egy sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb megoldás is: felvásárol egy csomó állampapírt, majd lejáratig tartja őket és közben a kamatokból visszatölti az államkasszát. Ezzel lényegében Mexikó fizeti ki a falépítés költségeit.

a hároméves állampapír 7% kamatot,

az egyéves állampapír pedig 6,82% kamatot fizet.

Kitaláltuk, hogy hajthatná be Trump a határfal építési költségét Mexikón: vegyen egy rakás állampapírt déli szomszédjától, majd a fizetett kamatokból építtesse fel a kerítést.Trump azt tervezi, hogy először megépíti a határzárat az Egyesült Államok adófizetőinek pénzéből és utána hajtja majd be a költségeket Mexikón. Erre olyan bonyolult megoldásokat talált ki, mint hogy például lefoglalják azt a pénzt , amit az Államokban dolgozó mexikóiak hazaküldenek, vagy kereskedelmi tarifákat vetnek ki az országra.Jelenleg elég jól lehet keresni a mexikói állampapírokon, a húsz-harmincéves kötvények 8% körüli kamatot fizetnek, viszont ha Trump még első elnöki ciklusa alatt vissza akarja fizettetni Mexikóval a falépítés költségeit és a tőkét is mielőbb vissza akarja kapni, ennél rövidebb futamidőt kell választania:Trump a fal költségeit 5-10 milliárd dollárra becsülte, a Bernstein elemzőcég szerint viszontHa a mexikói kötvényhozamok változatlanságát feltételezzük (esélyes, hogy valójában egyébként pont Trump miatt még növekedni is fognak), az elnöknek legalább 24 milliárd dollárért kell hároméves mexikói állampapírokat vásárolnia, ha valóban 5 milliárd dolláros falépítési költségre számít. Ha viszont a reálisabb, Bernstein-féle 25 milliárd dollárral számolunk és Trump egy év alatt vissza akarja fizettetni Mexikóval a falépítés költségeit,

A republikánus politikus így 1-3 év után büszkén verheti a mellét, mondván, hogy kifizettette Mexikóval a falat, ráadásul a jó viszony is megmarad, hiszen finanszírozta a déli szomszéd gazdaságának a működését. Persze csak akkor csinál jó üzletet, ha közben nem viszi csődbe ő maga a mexikói gazdaságot.

Legalább ekkora lesz a fal. Kép: Shutterstock