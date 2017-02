A pénztárcánk bánta volna az eredeti Duna Arénát

Izgalmas gif-ben mutatjuk be, hogy milyen elképzelt stációi voltak a nemrég átadott Duna Arénának.Ha jobban belegondolunk és tüzetesen megvizsgáljuk a látványterveket, akkor beláthatjuk, hogy a körülbelül 30-50 milliárd forint közötti összegből felépített új úszószentély talán jobb is, hogy az utolsó tervek alapján készült el. Látva a megvalósult tervet és a hozzá tartozó költségeket, és megvizsgálva a két korábbi, jóval grandiózusabb elképzelést, könnyen feltételezhetjük, hogy az új uszoda ára a most a hírekben keringő új Puskás Stadion tervezett költségével vetekedett volna.Egyszóval örüljünk, hogy inkább a szemünknek talán kevésbé tetszetős és látványos harmadik koncepció valósult meg, minthogy a sokszorosából a valóban szuperlátványos első két opció. Azt pedig ne is feltételezzük, hogy az elköltött összegből olyan épületcsodákat meg lehet valósítani, mint a "csupaüveg" stadion.