Így éld túl az új labirintus körforgalmat

Mérsékelt sebességgel kell megközelíteni az ilyen típusú körforgalmat.

Mindig figyelni kell a követési távolságra a ráfutásos balesetek megelőzése érdekében.

Az útirány előjelző táblákra gondosan figyelni és ez alapján még időben eldönteni, hogy merre akarunk haladni.

Ezek mentén kell haladni, sávváltásra nincs lehetőség.

Kerülni kell a nagy sebességeket és a hirtelen fékezést az előbbiek alapján.

És akkor most jöjjenek a helyszíni videós beszámolók:

A végére pedig a szokásos "áttekintő" ábra:

Gyűlnek a tapasztalatok, beszámolók és videós anyagok az M0-s és a 11-es számú főút csomópontjában pénteken átadott "turbó körforgalomról". Akkor a Portfolio cikkében be is mutattuk a ritkán látott megoldást, melynek hangoztatott előnye, hogy ezzel a technológiával jobb a kereszteződések átengedőképessége.A visszajelzések alapján az arra közlekedők véleménye megoszlik a lámpás körforgalomról, mi most újabb útmutatóval szeretnénk segíteni az arra járókat, hogy megelőzhetőek legyenek a balesetek. A Győrplusz TV tavaly nyári felvételét hívjuk segítségül, ami a győri többsávos, lámpás körforgalom kapcsán veszi sorra egy gépjárművezető oktató segítségével a legfontosabb tudnivalókat.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Ruzsa István