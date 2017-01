Vége a Facebook virágkorának?

2017. január 27. 07:02

Idén jelentősen csökkenhet a közösségi oldalak, így például a Facebook népszerűsége, egyre többen meg is szüntethetik regisztrációjukat - többek között ez derül ki a Telenor 2017-es technikai előrejelzéséből.



Az összegzés szerint a végtelen közösségi interakció terhessé válhat, a közösségi médiát egyre inkább ellepő kétes hitelességű hírek és a magukat tökéletesnek mutató "barátok" hatására az Y generáció (1980 és 1990 között születettek) egyre többször inaktívvá válhat.



Szintén meghatározó trend lesz a chatbotok használatának terjedése a kutatók szerint. Jelenleg is több vállalat működtet ilyen számítógépes programot, amellyel hasonlóan lehet csevegni kérdés-válasz formájában, mintha egy emberrel chatelne a fogyasztó, de a válaszokat mesterséges intelligencia küldi. A chatrobotok különösen hasznosak lehetnek a mobilszolgáltatók, de minden olyan vállalat számára is, amely ügyfélszolgálatot működtet, hiszen az algoritmusok a nap minden órájában, időzónától függetlenül segítséget tudnak nyújtani az ügyfeleknek - olvasható az előrejelzésben.



Mindeközben idén világszerte rengeteg kísérleti - gigabites adatátviteli sebességű mobilinternetet tesztelő - üzem bejelentése várható, amelyek fontos lépéseket jelentenek az 5G-s mobilszolgáltatások kereskedelmi bejelentése felé. Az 5G bevezetése egyebek mellett új antennatípusokat, új, milliméteres hullámhosszon való rádiós kommunikációt igényel majd. Az 5G technológia egyes részeinek szabványait az erre illetékes szervezet 2018-ban tervezi rögzíteni, a végleges szabvány azonban csak 2020-ban várható és csak ezt követően kerülhet sor a bevezetésre.



A Telenor kutatói egyúttal rámutattak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos idei egyik legfontosabb feladatra, a felhasználás szabályozására. Mivel az MI-t idővel akár az igazságszolgáltatásban vagy tanulók felvételiztetése során is alkalmazni lehet, fontos, hogy felelős, átlátható legyen a működése, és ne sértse az egyéni felhasználók magánszféráját sem. A mesterséges intelligencia hatalmas adatmennyiségek feldolgozása nyomán képes öntanulásra, ha azonban nem a megfelelő adatokon "tréningezik" őket, működésük sem lesz megfelelő - vélték a kutatók.



A szolgáltató arra számít továbbá, hogy idén a dolgok internete (Internet of Things, IoT) teljes iparágakat alakít át a mezőgazdaságtól kezdve a közlekedésig. Kulcsfontosságú feladat lesz viszont az IoT-eszközökkel kapcsolatban felmerülő biztonsági aggályok orvoslása, hiszen 2020-ra már világszerte 21 milliárd ilyen eszköz lesz használatban. (MTI)

