Vége a kínai egykepolitiának: ugrott az új születések száma

MTI 2016. december 28. 12:22

A múlt század vége óta nem regisztráltak annyi születést Kínában, mint idén: az ázsiai ország népesedését évtizedeken át meghatározó egykepolitika lezárását követő első évben 17,5 millió gyerek jött a világra. A jelenlegi termékenységi ráta szakértők szerint azonban nem elegendő az utóbbi csaknem negyven évben eldeformálódott demográfiai piramis helyreállításához.



A szerdán közzétett hivatalos adatok szerint 2016-ban az előző évhez képest 5,7 százalékkal többen születtek Kínában, ahol a kormány döntése nyomán január 1-je óta - bizonyos kivételektől eltekintve - két gyermeket vállalhatnak a párok a korábbi egy helyett.



Az 1979-ben a túlnépesedés megfékezésére bevezetett egykepolitikával becslések szerint 400 millió kínai születését akadályozták meg, a társadalom rohamos öregedését kiváltva és az aktív lakosság létszámát megtizedelve. A korábbi intézkedés egy másik következményeként felborult a nemek aránya is az országban, a fiúgyermekek előnyben részesítése miatt ugyanis az utóbbi évtizedekben 40 millióval több fiú született, mint lány.



A hivatalos előrejelzések szerint a már így is a világ legnépesebb országának számító Kína 2029-ben éri el demográfiai csúcspontját 1380 millió lakossal, és ezen a szinten stabilizálódni is fog a népességszám. Mindazonáltal egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mostani népesedési ütem nem lesz elég a demográfiai piramis eróziójának megakadályozásához, éppen ezért engedni kellene a családoknak, hogy annyi gyereket vállaljanak, amennyit szeretnének.



Komoly akadályt jelent a népesedési helyzet javulása szempontjából a fiatalok alacsony gyerekvállalási hajlandósága is. A kínai nemzeti családtervezési bizottság (NHFPC) szerint a két vagy akár több gyermek világra hozására is kész nők nagyjából 60 százaléka legalább 35 éves. A bizottság úgy becsüli, hogy az egykepolitika eltörlése ellenére az aktív - 15 és 64 év közötti - lakosság létszáma a jelenlegi egymilliárdról 830 millióra csökken 2050-re Kínában.



Szakértők szerint a kínai vezetés a szociális reformok bevezetésével párhuzamosan fokozatosan változtat majd demográfiai politikáján, és 2020-tól várhatóan lehetővé teszi, hogy minden párnak annyi gyereke legyen, amennyire vágyik.



