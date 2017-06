Verekedés tört ki az olasz parlamentben, megsérült az egyik miniszter

MTI 2017. június 15. 16:43

Az olasz kormány egyik minisztere is megsérült a római szenátusban kirobbant vitában, amely lökdöséssé és verekedéssé fajult csütörtökön a bevándorlók Olaszországban született gyermekeinek állampolgársága elleni tiltakozás miatt.



Az Északi Liga szenátorai Elég az invázióból! Elsők az olaszok! feliratú táblákat tartottak a magasba, és az ülésteremben nekik fenntartott sorokból a kormánytagok foglalta pódiumhoz mentek tüntetni. A szenátorok el akarták foglalni a kormánytagok székeit. A kiabálással kezdődő tiltakozó akció lökdöséssé, majd verekedéssé fajult, az Északi Liga tagjait a szenátusi őrök szorították vissza.



A Liga egyik szenátorának kézfeje sérült meg, a kormánynak fenntartott egyik széken ülő Valeria Fedeli oktatásügyi miniszter pedig a lökdösésben elesett, ezért a felsőház elsősegély szolgálatára vitték. Állapota nem ad okot aggodalomra.



Az Északi Liga szenátusi frakciója az úgynevezett Ius Soli törvénytervezet ellen tiltakozott. A képviselőház által 2015 októberében már megszavazott törvénytervezet olasz állampolgárságot kíván adni az Olaszországban bevándorló szülőktől születendő gyerekeknek, szüleik állampolgárságától függetlenül. Feltétel, hogy a szülők legalább egyike tartós időre szóló tartózkodási engedéllyel rendelkezzen az EU egyik tagállamában. Az olasz állampolgárság nem automatikus, a gyerekek szüleinek kell kérelmezni a gyerek 18 éves kora betöltéséig. Ha ezt a szülő nem teszi meg, a gyerek is kérelmezheti nagykorúsága után, húsz éves koráig.



A tervezet a törvény hatályba lépése előtt Olaszországban született bevándorló gyerekekre is vonatkozik. Ők nagykorúságuk elérése után kérelmezhetik, ha 18 éves korukig megszakítás nélkül Olaszországban éltek.



A római parlament szociálisügyi bizottsága adatai szerint a törvény mintegy egy millió olaszországi bevándorló család gyermekének adhatna olasz állampolgárságot.



