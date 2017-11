Az égig nőhet Magyarország legnagyobb beruházási programjának költsége

egyrészt azt érzékeltette, hogy tavasz óta (az MVP-megállapodások megkötésének befejeződése óta) történt a mintegy 30%-os áremelkedés

másrészt amikor konkrétan a debreceni főpályaudvar felújítási projekt csúszásáról volt szó, úgy fogalmazott: "2015 óta az építőipari szolgáltatási díjak 150 százalékkal növekedtek".

Most ott tartunk, hogy a beruházás költsége ennél jóval magasabb is lehet, s nem azért, mert valakik elszámolták, hanem mert ennyit mentek fel az árak. A fejlesztés megvalósul, de előtte gondoskodnunk kell a forrás-átcsoportosításról.

"Ma már tudjuk, hogy az egész program többe fog kerülni, mert az építőipari árak mintegy harminc százalékkal emelkedtek, s ennek a folyamatnak nem tudjuk, hogy hol a vége. Az is nyilvánvaló, hogy a megyei jogú városok fejlődését egészében kell nézni, összehangolni, ezért a felelősségem túlmutat az MVP-n."

mivel a lakásépítések 5 százalékos áfája 2020. január elsejével megszűnik, mindenki az addig fennmaradó időre igyekszik lekötni a szakipari kapacitásokat. Komoly feszültség keletkezhet a rendszerben, ami megint csak az MVP keretében végrehajtandó beruházásokat drágíthatja. Az persze örömteli, hogy az áremelkedéssel az iparági dolgozók bére emelkedik. De ezzel együtt is foglalkozni kell a problémával. Gond lehet az építőipari alapanyag- és kapacitáshiány is.

A jelek szerint ez a módosított szabályrendszer sem ad kellő rugalmasságot a menetközben bekövetkezett jelentős építőipari áremelkedésekre, és ezért dolgozik Kósa további javaslatokon a kormány számára.

Kósa azzal indokolta, hogy október elején őt nevezte ki tárca nélküli miniszternek az államfő, hogy a Modern Városok Program (MVP) fejlesztéseivel érintett városvezetők jelezték a kormányfőnek: azt szeretnék, haa részben uniós, részben magyar költségvetési forrásból megvalósuló hatalmas programnak.Eddig a program koordinációját végző tárcaközi bizottságot a Miniszterelnökség miniszterhelyetteseként Csepreghy Nándor vezette és a vele készített Portfolio-interjúkban korábban 1700 milliárdos , később 2450 milliárdos , aztán közel 3400 milliárd forintos indikatív keretösszeg jött elő, igaz menetközben a programok pontos tartalma, illetve a kiválasztott projektek jellemzői is érdemben változtak, bővültek.Ezek mellett az indikatív keretösszeg emelkedésében a Kósa által az interjúban két helyen is említett építőipari (kivitelezői) árak jelentős emelkedése is szerepet játszhatott.Utóbbi projektet eredetileg 19,5 milliárd forintos kerettel tervezték, aztán az MVP-megállapodásba már 21 milliárdos keretösszeg került bele, majd így folytatta Kósa:Nyilván ezeknek az egyedi projekteknek a megdrágulása a teljes MVP-keretre is kihat, így nem véletlen, hogy Kósa a 3388 milliárdos eddigi indikatív keretösszeg kapcsán ezeket mondta:Arról, hogy az egyes projektek megugró költségei miatt mit lehet kezdeni, Kósa azt mondta:Néhány város már eleve jelentkezett azzal, hogy módosítana a szerződéseken, mert időközben más városfejlesztési szempontok is felvetődtek. Nyitott vagyok, rugalmasan állok a kérésekhez, meg kell találnunk a közös nevezőt."A megugró építőipari árak hátterében egy fontos okot is megjelölt Kósa:Idén februárban már elfogadott a kormány egyarra, hogy hogyan lehet kezelni a menetközben megdráguló uniós projekteknél a támogatási szerződések kérdését. A szabályrendszer elsőre túl szigorúra sikerült, így három hét után lazítottak rajta kicsit a 35/2017-es kormányrendelettel, és az ezek alapján kialakuló szabályrendszerről ebben a cikkünkben írtunk. Amint akkor rámutattunk:esetén a projektet jóváhagyó Irányító Hatóságnak kell alátámasztani, hogy a menetközben megemelkedő támogatási összeget a piaci folyamatok indokolják.esetén pedig az államháztartásért felelős miniszter (nemzetgazdasági miniszter) jogosult az igazságügyi szakértő kirendelésére, aki szakvéleményt ad az áremelkedés hátteréről. Mindenképpen lényeges lazításként volt értelmezhető az eredeti jogszabályhoz képest az, hogy az új jogszabályEz amiatt értelmezhető puhításként, mert a korábbi jogszabály világosan kimondta: 30% feletti költségnövekmény esetén egyszerűen nem támogatható semmilyen EU-s finanszírozású projekt.