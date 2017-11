Irdatlan brüsszeli bürokrácia gátolja az EU-s milliárdok gyors felhasználását

Irdatlan papírmunka lassítja a végrehajtást

Ezek az anyagok irdatlan hosszúságúak, az ír program például 452 oldalas, a görög 1192 oldalas, míg a magyar pedig például 1229 oldalas.

Meg kell törni a káros körforgást

Az EurActive által összefoglalt anyag szerint a számvevők 10 vidékfejlesztési Operatív Programot vizsgáltak meg részletesen, hogy megfelelően fókuszálnak-e az eredményességre, illetve alkalmasak-e arra, hogy valóban a jó minőségű projektek támogatásához járuljanak hozzá. Aztán mindezeket összevetették az előző uniós ciklus eredményeivel, hogy lássák az előrelépést.A brüsszeli sajtótájékoztatón ezért a számvevőszéki anyag készítője, Janusz Wojciechowski azt mondta: rengeteg papírmunkával jár az, amit az Európai Bizottság bekér, és jóváhagyják a tartalmukat. Mivel a tagállamokban a vidékfejlesztési pályázatokat nyilván nem lehetett meghirdetni addig, amíg az Operatív Programra rá nem bólintott a Bizottság, ezért a vidékfejlesztési tervek tényleges megvalósítása csak nagyon lassan indult el.Magyarország esetén egyébként a 3,4 milliárd eurónyi (kb. 1300 milliárd forintnyi) fejlesztési forrást tartalmazó (mert előtte még át kellett dolgozni a dokumentumot a túl sok fejlesztési cél csökkentése érdekében). Emiatt a különböző pályázatok aztán a hullámszerű meghirdetés 2017. március végéig folytatódott, így addigra 68 különböző vidékfejlesztési pályázat jelent meg Az Európai Számvevőszék illetékese szerint meg kell törni azt a körforgást, hogy a túl komplex szempontrendszer miatt hosszú anyagokat küldenek a tagállamok, amit sok idő átvizsgálni, aztán emiatt lassan indul el a fejlesztési ciklus, így amikor már a 2021-től kezdődő következő ciklust kellene tervezni, nincsenek meg a szükséges adatok, inputok, hogy jól lehessen tervezni. A ciklus lassú indítását, illetve a brüsszeli pénzlehívás lassúságát egyébként az alábbi grafikon is alátámasztja: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a Közös Agrárpolitika második pillére) 99 milliárd eurós forrásából 2017 elején még csak 10% volt felhasználva a cikk szerint, ami mostanra csak 21%-ra nőtt, miközben már a ciklus felén is túl vagyunk naptárilag (a 21 milliárd eurós kifizetésből 18 milliárd euró a számla alapú időközi kifizetés, a többi előleget takar).

Több mérhető célra és eredményre van szükség

a tagállami vidékfejlesztési programok nem fókuszálnak kellően a várt, illetve jól mérhető eredményekre, inkább csak általános outputokat határoznak meg.

Mivel a ciklus félidején túl is csak 21% körüli az EMVA forráslehívása, így a 2014-2020-as ciklus időközi felülvizsgálatára érdemben nincs mód. Emellett a számvevők szerint az is nagy baj, hogy a tagállami vidékfejlesztési programok nem fókuszálnak kellően a várt, illetve jól mérhető eredményekre, inkább csak általános outputokat határoznak meg. Emellett a 2007-2013-as ciklusban nekik kifizetett 10 milliárd eurónyi forrás mellett is csökkent a gazdák száma és az általuk birtokolt földterületek mérete, így szerintük az ilyen programoknak nem volt meg a világos fókusza és így nehéz mérni a pénzköltés eredményességét is.Éppen ezek miatt a Számvevőszék azt javasolja, hogy a 2021-től kezdődő ciklust úgy tervezzék meg, hogy a projektektől, illetve az azokat keretbe foglaló Operatív Programoktól mérhető eredményeket várjanak el, illetve a jó gyakorlatok tagállamok közötti jobb megosztását is. Emellett mind az Európai Parlamenttől, mind az Európai Bizottságtól azt kérik, hogy mielőtt elfogadják a 2020 utáni ciklus kereteit, végezzenek el egy átfogó költségátvilágítást.Arról, hogy mi lehetséges 2020 után az EU közös agrárpolitikájában, illetve a kohéziós politika terén, egy idén nyáron közzétett bizottsági vitaindító anyag tartalmából lehet például következtetéseket levonni. Azóta számos egyéb fejlemény is történt, amelyek az agrárkassza potenciális méretét és szerkezetét befolyásolhatják majd: