Mégis veszít EU-s milliárdokat Magyarország?

Sunday Times értesülései szerint már 40 kormánypárti (konzervatív párti) képviselő beleegyezett abba, hogy aláírják a Theresa May kormányfő elleni bizalmatlansági indítványt. Ez, aki a júniusi előrehozott választások óta a pártján belül is komoly népszerűségi problémákkal küzd, hiszen a választásokon a konzervatívak elvesztették a parlamenti többségüket.A fokozódó belpolitikai bizonytalanság azonnal nyomot hagyott az angol font árfolyamán: már vasárnap éjjel is réssel nyitott lefelé a kereskedés kezdetén, majd hétfő délelőtt az esés mértéke fokozódott és

Jelenelg tehát nullától 60 milliárd euróig terjed az a tartomány, amelyet a britek a 2019 tavaszi kilépésük utáni időkre (talán) kifizetnének, ami rendkívül széles tartomány és alapvetően befolyásolja azt, hogy a 2014-2020-as előre rögzített uniós keretköltségvetésből minden tagállam megkapja-e az előre rögzített teljes keretösszegét. Éppen emiatt tehát Magyarország számára is alapvetően fontos, hogy mi lesz a kifutása a brit kormányválságnak és ki kerül a kormányrúdhoz, ha Mayt valóban megbuktatják.

Theresa May növekvő esélyű bukása azért lényeges Magyarország számára is, mertMayt régóta "szorongatja" a keményvonalas Brexites Boris Johnson jelenlegi külügyminiszter, aki szerint 2019 tavaszi brit kilépés után egyetlen pennyt sem kellene a briteknek az EU közös kasszájába befizetni. Más kérdés, hogy mekkora esélye van Johnsonnak a kormányfői posztra a legfrissebb fejlemények alapján (ld. alább).May azonban azt jelezte, hogy, azaz legalább a 2019-es tört évre és a 2020-as teljes évre vonatkozó, korábban vállalt befizetését teljesíti az EU-kassza felé a kilépéskor (ez kb. 20 milliárd euró lenne). Sőt a legutóbbi EU-csúcson azt is sugallta May, hogyde konkrétumokat sosem mondott, nehogy otthon még nagyobb belpolitikai támadásoknak legyen kitéve. Részben ezen ígéretek miatt az EU elkezdte a belső felkészülést a Brexit-tárgyalások második fázisára, azaz a kilépés utáni kapcsolatok kidolgozására.Amint múlt heti cikkünkben levezettük , és egy hétfő reggeli német lapinterjúban az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani is hangsúlyozta (mert sok korábban vállalt pénzügyi kötelezettség rájuk eső részéért is felelősek jogilag). Tajani egyébként arra is javaslatot tett, hogyés ennek keretében azt szorgalmazza, hogy jelentős forrásokat kell adni az afrikai kontinensnek is, hogy megelőzhető legyen a következő évtizedekben egy sokkal nagyobb népvándorlás az EU felé.Ha a 2019-es és 2020-as évekre a britek valóban befizetnék a szóban már megígért kb. 20 milliárd eurót, akkor azzal elhárulna a veszélye annak a negatív forgatókönyvnek, hogy Magyarország a 2014-2020-as ciklusra megállapított összesen 34,5 milliárd eurónyi EU-támogatás egy részét elveszíti. Nyilván a tényleges brit befizetéstől függne majd az, hogy mi lesz az EU közös kasszájának bevételi oldalán és ezáltal a többi tagállam mennyi kifizetésben részesülhet.

Theresa May brit kormányfő fogadja a Downing Street 10-nél Orbán Viktor kormányfőt 2016. november 9-én. AFP Fotó Ben Stansall

a patthelyzetből az hozná el a kimozdulást, ha a britek az EU felől jelzett 60 milliárd euróhoz közelítenék a kifizetési hajlandóságukat és írásban is megerősítenék a konkrét vállalásaikat.

David Davis Brexit-ügyi miniszter egyébként a hétvégén azt mondta a Sky News-nak adott interjúban, hogy, azaz a jelenlegi kormányfő fogja levezényelni a kilépési folyamatot. Azt is jelezte, hogyMindezt annak ellenére mondta, hogy a Brexit-tárgyalások múlt heti hatodik fordulója alapján jól látható Ez azonban ennyire gyenge lábakon álló brit kormány mellett kevésbé esélyes (az elmúlt hetekben két miniszter is lemondott különböző ügyek miatt)., mert elvileg a december 14-15-i EU-csúcson tervezte az EU megadni a felhatalmazást arra, hogy a Brexit-tárgyalások a második fázisba léphetnek, amikor már a kilépés utáni átmeneti fázisra és az azt követő időszak kereskedelmi kapcsolatainak kereteire koncentrálnak a tárgyalófelek. Ahhoz, hogy kellő mértékű előrehaladásról tudjon beszámolni az EU vezetői felé az Európai Bizottság,, utána ugyanis elő kell készíteni a szükséges dokumentumokat az EU-csúcsra.A helyzetet tovább bonyolítja, hogynéhány kijelentése miatt, amelyekben több külföldi nemzetet is megsértett, illetve egy iráni bírósági per kimenetelét is kedvezőtlenül befolyásolta. Ezzel párhuzamosan a Labour vezére, Jeremie Corbyn a hétvégén szintén Johnson kirúgására szólította fel a brit kormányfőt.