Nyugat-Dunántúl felrobbant, Közép-Magyarország lecsúszott - És ez még csak a kezdet

A közelmúltban jelent meg az Eurostat 2017-es évkönyve , illetve az Európai Bizottság Hetedik Kohéziós Jelentése , és utóbbi az Eurostat már néhány hónapja publikált regionális statisztikai adataira építve rendkívül látványos ábrákat is tartalmaz arra, hogy az egyes NUTS 2 statisztikai régiók gazdasági-társadalmi viszonyai hogyan alakultak az elmúlt években. Sőt arra is találtunk ábrákat, illetve adatokat, hogy mi várható 2023-ig, illetve 2030-ig a most futó 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus hatásaként.Az EU kohéziós politikája ebben a ciklusban arra épült, hogy 2007-2009 átlagában az egyes régiók egy főre jutó GDP-je az EU-átlag milyen szintjén állt (75% alatt, 75-90% között, vagy 90% felett) és ettől függött, hogy az adott régió mennyi uniós felzárkóztatási forrásra jogosult. Mivelrelatív túlfejlett volt, azaz a vizsgált három évben már az EU-átlag 103%-án állt ez a mutató, ezérta 2014-2020-as ciklusban és ennek a hatása már a legfrissebb, 2015-ig tartó adatsoron is kiütközik.Amint a vastagabb narancssárga vonallal ki is emeltük: elkezdett az EU-átlaghoz süllyedni a fejlettségi mutató (a 2013-as 108%-ról 2015-re 105%-ra), azazés az EU-átlag 74%-ára ugrott az egy főre jutó GDP, de intenzív fejlődési pályát mutatott Közép-Dunántúl is.

Nyugat-Dunántúl: az összes régió közül 2008-ról 2015-re a tizedik legnagyobb mértékben ugrott a régió egy főre jutó GDP-mutatója (60%-ról 74%-ra).

Ha európai szinten vizsgáljuk a fejlődési tendenciákat, azaz azt, hogy mi történt 2008-2015 között az EU-átlagos fejlettségi szintjéhez képest az egyes régiókban, igencsak látványos ábrát találunk. Főként Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban a válság hatására a 2008-as szinthez képest 2015-re jelentősen süllyedt a régiók fejlettségi szintje:A részletes adatokat megvizsgálva azonban kiderült: a hollandiai Groningenben történt messze a legnagyobb negatív irányú változás: 42%-ponttal szakadt ezen időszak alatt az EU-átlaghoz képest nézett egy főre jutó GDP-arány. A rangsor másik végén azonban felbukkantA közép-magyarországi régiónál itt is látszik már a legörbülés következménye: mindössze 2%-ponttal tudott emelkedni az EU-átlaghoz képest a fejlettségi szint a vizsgált 7 év alatt.

Érdekes kérdés egyébként, hogy az egy főre jutó GDP-adatok mögött pontosan milyen lakosságszámmal számolt az Eurostat, mert ha az alábbi ábrát megnézzük,Románia, Bulgária és a Baltikum számos kisebb régiójában (NUTS 3) több mint 10%-os lakosságcsökkenés történt 2005-ről 2015-re. Ez nyilván összefügg a régiók fent bemutatott gazdasági fejlődési pályával is (pl. a portugál "szenvedés" miatt elköltöztek más országokba), de azzal is, hogyés tömegesen mentek ki az emberek más, fejlettebb nyugati területekre dolgozni.Nem illik bele azonban ebbe a folyamatba az, ami Kelet-Németországban történt: itt is számos kisebb térségben 10% feletti lakosságszám csökkenés történt, de közben az észak- és délnémet területeken hasonló mértékű növekedés figyelhető meg. Országon belüli áttelepülés is történt tehát amellett, hogy az újdonsült EU-tagok munkavállalói is beáramlottak (illetve letelepedtek). Az országon belüli áttelepülésre is utal az, ami Magyarországon megfigyelhető:

Visszatérve a mi térségünkre, megvizsgáltuk, hogy a visegrádi négyek mellett Románia és Bulgária milyen gazdasági fejlődési pályát produkált az elmúlt 10 évben és amint láthatjuk:(az utóbbi 5 évben 2-4%-pontos volt az emelkedés), a szlovákok egy kicsit magasabb fejlettségi szinten "ragadtak be", a románok viszont szépen zárkóznak fel.

a magyar fővárosi régión kívül nincs még egy olyan, amely tíz év alatt lényegében oldalazott az EU átlagos fejlettségi szintje körül.

Ha már fent kitértünk a közép-magyarország régió utóbbi években elindult "relatív lecsúszására", érdemesnek tartottuk megnézni, hogy a környékbeli országok fővárosi régióinál milyen fejlődési pályák láthatók. Amint láthatjuk:A lengyel fővárosi régió néhány éve már lehagyta a magyart, a román évek óta jóval felette áll és dinamikusan távolodik felfelé az átlagtól, a szlovák és a cseh fővárosi régió fejlettségi szintje pedig közel a duplája a magyarnak.

A fenti folyamatok még a múltat mutatták be, de azt is érdemes megnézni, hogy az Európai Bizottság modellje szerint mi várható a 2014-2020-as uniós fejlesztési források hatására 2023-ig, illetve 2030-ig az egyes országokban, sőt a NUTS 2 régiók szintjén. Amint láthatjuk:ahhoz képest, mintha nem jönnének ezek a pénzek. Ehhez nagyon hasonló mértékű hatás várható a litvánoknál, a románoknál és a szlovákoknál. A lengyeleknél közel 3,5%-os, a horvátoknál pedig közel 4%-os GDP-emelő hatást kalkulál a Bizottság.

Ennél jóval látványosabb az, hogy az Eurostat évkönyvében ezt a GDP-emelő hatást a NUTS 2 régiók szintjén is bemutatják, és az látszik, hogyA részletes adatokat megvizsgálva azt vetíti előre a modell, hogy a legkevésbé fejlett észak-magyarországi régió GDP-szintje emelkedhet majd a legnagyobb mértékben (8,6%-kal) 2023-ig, de az Észak-Alföldön is lendületes növekedés várható (8,4%), míg a fent kiemelt Nyugat-Dunántúl 6,2%-kal.(ez húzza le az egész ország adatát 3% alá), ami nem is csoda, hiszen Budapest relatív túlfejlettsége miatt a 2014-2020-as ciklusban az egész régió mindössze 290 milliárd forintnyi EU-forrásra számíthat. Ezt igyekszik valamelyest kompenzálni a kormány a 80 milliárd forintnyi, tisztán magyar költségvetési forrásból származó Pest megyei fejlesztési alappal, illetve azzal, hogyUtóbbinak az a célja, hogy a 2020 utáni uniós fejlesztési ciklusban Budapest relatív túlfejlettsége már ne "sorvassza" tovább a régió többi részét, azaz minél több forrásra jogosult legyen önállóan Pest megye.

Az Eurostat évkönyvében még távolabbi időpontra is találtunk kivetítést, ami sajnos továbbra is ugyanazt mutatja, hogyEzáltal a központi régió "relatív lecsúszása" folytatódhat. A közép- és nyugat-dunántúli régió GDP-szintje a modell szerint 4,9-4,9%-kal lesz magasabb 2030-ra, mint a mostani ciklus uniós forrásai nélkül, Észak-Magyarországé pedig 6,3%-kal.