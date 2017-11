Újra belengette az EU-s pénzkifizetés feltételekhez kötését az uniós biztos

Be kell vezetni az "árukapcsolást"

jobban fel kellene használnunk az uniós támogatásokat a jogállamiság fenntartására. [...] A személyes véleményem szerint meg kellene fontolnunk, hogy erősebb feltételességet hozunk létre a jogállamiság és a kohéziós alapok között. Azoknak az országoknak, amelyeknél kételyeink vannak a jogállamiságról, szigorúbb vizsgálatra és ellenőrzésre kellene számítania.

nyugtalanítaná, ha olyan országoknak juttatnák az európai adófizetők pénzét, ahol nem működik a jogállam.

A jogállamiság a gyakorlatban

már több éve nehéz párbeszédet folytatunk, a legutóbbi esetek közt vannak az egyetemi törvények és a civil szervezetek támogatása

Vera Jourová Helsinkiben vázolta fel egy konferencián azt, hogy hogyan reformálná meg az Európai Unió jogállamisági keretrendszerét 2025-re. Amint az Eurológus a beszéd alapján összefoglalta: Az összefoglaló szerint Jourová emlékeztetett rá, hogy már elindultak a 2020 utáni újabb uniós keretköltségvetésről szóló egyeztetések (a minap már kiszivárgott az, hogy mit tervez a Bizottság agrárpiaci főigazgatósága) ésEz nem újdonság a cseh származású uniós biztostól, hiszen amint megírtuk: egy júniusi brüsszeli vitaindító anyagban még csak felvetésként szerepelt ez az "árukapcsolás", de egy július végi javaslatában már elég egyértelműen emellett szállt síkra az Európai Bizottság jogi biztosa. Vera Jourová akkor azzal érvelt:Jourová korábban azzal is fenyegetett, hogy 2020 után nem kapnának azok a tagállamok uniós támogatást, amelyek nem lépnek be az újonnan felálló Európai Ügyészség hatálya alá, de egy októberi nyilatkozatában már ennél jóval puhábban nyilatkozott és inkább csak azt domborította ki, hogy(egyszerűbb elszámolási és ellenőrzési szabályokkal)Erről bővebben:A keddi beszédében az "árukapcsolás" témájában azt is érzékeltette: szerinteSzerinte bár látszólag nehezen megfogható, hogy mi is az a jogállamiság, és sokan amellett érvelnek, hogy ez minden tagállam belügye, de ez érvelése szerint azért nem igaz, mert- szögezte le a biztos. Azt hangsúlyozta: a jogállamiság a mindennapi életünket is érinti: ha egy másik tagállamba megyünk, számíthatunk rá, hogy ott is ugyanolyan szinten védik a jogainkat és a bíróságok nem lesznek részrehajlóak és utalt rá, hogy a jogállamiság sérülésével ez a joga is sérülne az állampolgároknak.Rámutatott:és a közös piac se működik jól, ha a bírósági rendszer, azaz a jogállamiság nem működik kifogástalanul.A keddi beszédben, amellyel- mondta. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország egyike annak az öt tagállamnak is, amelyekben a tagállami miniszterekből álló Tanács az igazságügyi rendszer fejlesztését javasolta. A hasonló eszközökkel szerinte sokat értek el, de van még hova fejlődni.