Veszélyben vannak az EU-pénzeink? - Reagált a Miniszterelnökség

Mi a sztori röviden?

Reagált a Miniszterelnökség - saját kiegészítéseink

A tárca tájékoztazása

Amint délelőtt a 24.hu cikke alapján összefoglaltuk : jövő héten érkeznek Magyarországra az Európai Bizottság auditorai, és ennek keretében az utóbbi időben durván megdráguló uniós közbeszerzések mellett a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt (KFF) is vizsgálják, hogy megfelelően működik-e az ellenőrzési funkciója. Ez egy rendszerellenőrzést takar, két éve már volt ilyen, akkor a kettes fokozatot kapta az intézmény, ami a "kisebb hibákkal működik" kategóriát jelenti. Most viszont a lap brüsszeli forrásból arra hívja fel a figyelmet, hogyA lap információi szerint egyébként az államkincstár berkein belül működőinformatikai hibák nyomán, és emiatt nem tudott költségnyilatkozatokat kiküldeni eddig az Európai Bizottság felé, és egy "kármentő" megoldást kellett kitalálni, az EUTAF bevonásával. Erről a hármas besorolásról nem tudott a cikk szerint az EUTAF vezetője. A "kármentő" megoldás jegyében viszont október végéig összesen közel 1,2 milliárd eurónyi költségigényt ki tudtak küldeni a magyar hatóságok a Bizottságnak és ebből már bő 100 millió eurónyi átutalás meg is érkezett Magyarországra - írta a lap.A Portfolio ellentmondásos információkat tud arról, hogy az Igazoló Hatóság valóban hármas besorolást kapott-e: van aki ezt állítja, és van, aki ennek ellenkezőjét. Azt egyébként a 24.hu sem állította, hogy a FAIR hármas értékelést kapott volna, viszont a Miniszterelnökség alábbi tájékoztatása ezt cáfolja, (az Igazoló Hatósággal kapcsolatos értékelésre ugyanakkor nem reagált).Azt több forrásból is biztosan tudjuk, hogy nem azokból a költségigényekből jött bő 100 millió eurónyi átutalás Magyarországra, amelyet a magyar hatóságok október utolsó napjaiban küldtek ki, (noha így érthető az eredeti cikk és az emiatt kiadott közlemény is). Ennek oka, hogy a kiküldött számlák kifizetésére 60 napja van az Európai Bizottságnak, noha eddig csak két hét telt el. Így tehát a beérkezett bő 100 millió eurónyi átutalás korábban kiküldött költségigényekre érkezett.A Miniszterelnökség alábbi tájékoztatása arra a 24.hu-s veszélyjelzésre nem reagált, hogy a jövő heti KFF rendszeraudit esetleg az EU-támogások széles körének felfüggesztéséhez is elvezethet. A Portfolio információi szerint ez kevésbé valószínű, hiszen már befutott a fent jelzett bő 100 millió eurónyi átutalás, de nem lehet kizárni egy ilyen negatív forgatókönyvet, ha például a KFF-audit súlyos problémákra bukkanna. A jövő heti audit eredményei tehát egyrészt azt befolyásolják alapvetően, hogy az eddig kiküldött közel 1,2 milliárd eurónyi és a következő hetekben kiküldendő fejlesztési számlákat kifizeti-e Brüsszel, vagy nem, másrészt azt, hogy esetleg horizontális jellegű felfüggesztésre kerül-e sor (utóbbi akkor történne, ha a KFF-nél súlyos hibák lennének és ezért nem kettes, hanem hármas besorolást kapna az előzetes auditjelentésben)."Nem felel meg a valóságnak, hogy az Európai Bizottság 3-as kategóriába sorolta volna a FAIR rendszert. Az idei uniós elszámolási rendszerben már közel 1,2 milliárd euró összegű elszámolás került összeállításra és benyújtásra az Európai Bizottság illetékeseihez a FAIR rendszeren keresztül. Ebből már több mint 100 millió eurónyi összeg meg is érkezett a hazai költségvetési számlákra. Az idén további elszámolások kiküldését is tervezzük.A sajtóban a nyár folyamán is jelentek meg nem tényeken alapuló információk. Az IT rendszer folyamatosan biztosítja az uniós támogatások szabályos és eredményes lebonyolítását, szolgálja a programok előrehaladását. A felmerülő hibákat folyamatosan javítják a szakembereink. Rendszeresen nézzük, elemezzük a hibajavításokat, azokat kiváltó okokat. Ez alapján elmondható, hogy a hibák egy része téves adatrögzítések miatt, más része pedig a fejlesztések miatt alakul ki. Az elemzés eredményeit visszacsatoljuk a képzési rendszerünkbe is. A hibajavítási idők folyamatosan csökkennek, ahogyan a hibák száma is.Az EUTAF nem vizsgálta a jelenlegi lehívási folyamatban a számlák megfelelőségét, hanem az elszámolási csomagok (költségnyilatkozat) összeállításának folyamatát (ellenőrzési nyomvonal) vizsgálta. Ennek részeként a korábbi fejlesztési igényeik megvalósítását ellenőrizte (korábban továbbfejlesztési javaslatokat tett pl. a nagyprojektek kezelésével, a szerződések és számlák összekötésével kapcsolatban).Továbbá: ha a Bizottság nem találná megfelelőnek az IT rendszer működését, akkor nem utalt volna pénzt a tagállam számára; az EUTAF átengedte a költségnyilatkozatokat, ami azt jelenti, hogy az általa korábban jelzett hiányosságokat megoldották" - zárul a Miniszterelnökség közleménye.