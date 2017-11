Már működnek az első világhírű lézerek a szegedi kutatóintézetben

Széleskörű együttműködéssel jöttek létre az lézerek

Az ELI-ALPS központtal Magyarország egy egyedülálló lézerkutatási infrastruktúrát épített fel, amely az egész világról hazánkba vonzhatja a szakterület legkiválóbb kutatóit. Az infrastruktúra fenntartását hosszú távon finanszírozó nemzetközi konzorcium (ELI-ERIC) létrehozására már számos ország jelezte támogatását.

Példátlan a világon ez a beruházás

Csütörtökön tartotta Szegeden az ELI-HU Nonprofit Kft. azt a tájékoztatót, amelynek keretében először mutatták be működés közben a Terahertzes pumpalézert és a közép-infravörös lézerrendszert.Az ELI-ALPS közép-infravörös lézerrendszerét a francia Fastile és a szegedi intézet munkatársai közösen fejlesztették ki, ez a berendezés már működőképes. A nagy ismétlési frekvenciájú lézert a Jénai Egyetem vezette konzorcium készítette. A terahertzes forrás tervezését és üzembe helyezését a Pécsi Tudományegyetem munkatársai végzik. Ez utóbbi kettő tesztüzeme novemberben befejeződik - mondta el az eseményen Osvay Károly. Az intézmény kutatási és technológiai igazgatója hangsúlyozta: ezek a lézerrendszerek a világon egyedülállóak, ilyen eszközök máshol nem üzemelnek.A szegedi lézerközpont beruházás tulajdonosi jogainak gyakorlója 2016 óta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, amelynek elnöke, Pálinkás József a rendezvény kapcsán azt hangsúlyozta:Az ELI konzorcium jelenlegi tagjai december 1-jén az Európai Bizottsággal is egyeztetnek a további lépésekről - jegyzi meg az NKFIH közleménye.A jövőben elsősorban biológusok és vegyészek kutatásaihoz használható közép-infravörös, illetve a nagy ismétlési frekvenciájú lézerek által egy másodperc alatt kibocsátott impulzusok száma 100 ezer körül alakul. Ilyen ismétlési frekvenciával, ennyire rövid és nagy energiájú lézerimpulzusokat jelenleg máshol nem tudnak előállítani - közölte Osvay Károly.A kutatóintézetben az első külső felhasználók jövő januárban és februárban kezdhetik meg a munkát - mondta a szakember. Hozzátette: a berendezések abban is egyedülállóak, hogy rendkívül stabil működésűek, naponta 12-14 órán át végezhető velük munka. Jövő nyáron további két lézerberendezés érkezik majd Szegedre, ezeket szeptembertől, októbertől használhatják majd a kutatócsoportok - tudatta az igazgató.