Ma újranyílt és rögtön módosult a hatalmas céges energiahatékonysági pályázat

Átdolgozták a hatalmas pályázatot

Amint múlt héten összefoglaltuk: egy október végi hivatalos pályázati közlemény szerint átdolgozták a július 20-án felfüggesztett "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" című ( GINOP 4.1.1-8.4.4-16 kódszámú ) felhívást ésA pályázat feltételrendszere szakmai meglátások szerint, így a nyári felfüggesztésig mindössze 271 projektjavaslat érkezett be az EPTK-rendszerbe 10,6 milliárd forintos támogatási igénnyel, miközben a pályázat keretösszege 91,53 milliárd forint (amiből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 59,45 Mrd Ft, a kölcsöné 32,08 Mrd Ft). Ez tehát azt jelenti, hogy ha minden támogatási igényt teljes keretösszeggel elfogadnának, még akkor is 81 milliárd forintnyi lekötetlen, azaz szabad keret maradt ebben a pályázatban.A minapi átdolgozás során végrehajtott módosításokról egy táblázatot is közzétett a pályázat kiírója ezen a linken , illetve ma, azaz a november 8-i újranyitás mellett egy újabb tartalmi módosítást is végrehajtott a pályázat kiírója. Ez a pályázat "Műszaki és szakmai elvárásait", és a "Tartalmi értékelési szempontok" pontokat érinti és a változások ezen a linken érhetők el.