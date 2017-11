Öt fontos gazdaságfejlesztési EU-pályázat is módosult

Még hétfőn jött ki az a közlemény , amely szerint aznaptól módosult acímű (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhívás. Ennek lényege, hogy a felhívás 4.1.3. b) pontja valamint a 8.6. A Felhívás 6. számú szakmai melléklet 11. pontja úgy módosult, hogy: "Beszállítói integrátor vállalatként kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három teljes, lezárt üzleti év együttes nettó árbevétele elérte a 20 milliárd Ft-ot."A hivatalos pályázati adatbázis szerint a tavaly ősz óta nyitva lévő felhívásnálEgy másik GINOP-pályázat is módosult hétfőn. A közlemény szerint átírták acímű (GINOP 1.2.5-15 kódszámú) felhívást, mégpedig úgy, hogy az "5.6 Az elszámolhatóság további feltételei" pontnál az eddigi szövegrészt "Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség.", azaz "Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség".A hivatalos pályázati adatbázis szerint az idén január óta nyitva lévő felhívásnálMég szintén tegnap jött ki a közlemény arról, hogy módosultcímű (GINOP-8.1.1-16 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációja is 2017. november 15-i hatállyal. Erről aztánA fentieken túl egy mai közlemény szerint módosult azcímű (GINOP-2.1.5-15 kódszámú) felhívás is az itt megjelent közlemény alapján, amelyen keresztül elérhető az a pdf, amely a változásokat összefoglalja.Szintén ma jelent meg az a közlemény , amely szerint módosult acímű (VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú) felhívás. A módosításokat ezen a linken összerakott táblázat foglalja össze. A támogatási kérelmek benyújtása a módosított kitöltő program megjelenését követően, 2017. november 15-től lehetséges.