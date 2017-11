Szinte teljesen ingyen villamosíthatod a tanyádat EU-pénzből

A ma végrehajtott változtatások nyomán a tanyán élők még nagyobb arányban részesülhetnek a Vidékfejlesztési program tanyafejlesztési forrásából. A "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás jelenleg is nyitva áll, több mint 8 milliárd forintos a keretösszege.A pályázat azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztését kívánja előmozdítani, amelyeknek a villamosenergia-, illetve vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése nem a mai kornak megfelelő. A felhívás keretébenAnnak érdekében, hogy a természetes személyek, a tanyai lakosok is könnyebben és kevesebb önrésszel megvalósíthassák beruházásaikat, a Miniszterelnökség a támogatási intenzitás, valamint az elszámolható költségek és hiánypótoltatható dokumentumok bővítését is érintő ügyfélbarát módosításról döntött. Így többek között a támogatásintenzitás - járási besorolástól függetlenül - a jelenlegi 50-65 százalékról 95 százalékra növekedett.A módosított pályázati felhívás itt érhető el. A hivatalos pályázati adatbázis megfelelő része sajnos ezt a konkrét pályázati konstrukciót még nem tartalmazza, így nem lehet tudni, hogy a 8 milliárdos pályázati keretre mennyi igény érkezett már be.