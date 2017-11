Több száz cég nyert ma sokmilliárdos EU-pénzt

Az államtitkár ismertette, hogy 47 milliárd forint összértékű23 milliárd forintot ítéltek oda 143 vállalkozásnak, amelyek korszerű eszköz- és gépparkok szerezhetnek be és telephelyeket alakíthatnak ki. A támogatással nőhet a cégek hozzáadott értéke vagy exportja, így akár nemzetközi hálózatokba is bekapcsolódhatnak.3 milliárd forintot nyert 52 pályázó. A támogatottak jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, üzletileg is hasznosítható technológiai fejlesztéseket valósítanak meg több mint 5 milliárd forint összértékben.Az államtitkár ismertette: 274 millió forint összértékűnyert 7 mikro-, kis- és középvállalkozás csaknem 137 millió forintot. Az összeget eszközökre és gépekre, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vagy információs technológia-fejlesztésre fordíthatják technológiai felkészültségük, versenyképességük és erőforrás-hatékonyságuk javítása érdekében.támogatására kilenc - a beszállítói lánc különböző szintjein álló szereplő - kapott több mint 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást. A pályázat a vállalkozások piacra lépését, értékláncokba kapcsolódását segíti.Az államtitkár szavai szerint 749teszi lehetővé a 325 vállalkozásnak megítélt közel 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás, amely elősegíti a munkahelyteremtést, a munkahelyi tapasztalatszerzését, a szakképesítések hasznosulását. A támogatottak bér- és járuléktámogatást kapnak a gyakornok foglalkoztatásához 9 hónapra, de akár új munkahelyeket is kialakíthatnak.