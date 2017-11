Elhalasztja a kormány az e-közbeszerzésre való kötelező áttérést

A halasztásról ma is szó volt a parlamentben az MTI tudósítása szerint. Dunai Mónika, mint a kormánypárti beterjesztők egyike részben azzal indokolta a halasztást, hogy, így bő 3 hónapos halasztás érthető. Emellett az is indok a halasztás mellett, hogy van is rá jogszabályi lehetőség, mert az ún. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) elektronikus benyújtása az eljárások során csak 2018. április 18-tól kötelező a tagállamok jogalkalmazói számára. Így tehát jelen állás szerint ennél 3 nappal korábban, április 15-től (vasárnap) térne át Magyarország a teljeskörű elektronikus közbeszerzési rendszerre.Dunai egyébként emlékeztetett rá, hogy, amely lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérők önkéntes alapon már november közepétől használják a rendszert.A képviselő szerint a teljes elektronikus kommunikációra való áttérés olyan terhet jelent, amely miatt. Kifejtette: ebben az időszakban a résztvevők már alkalmazhatják és megismerhetik az új rendszert, de azoknak, akik még nem hajtották végre a szükséges informatikai beruházásokat, továbbra is megmarad a papíralapú kommunikáció.és egyébként emlékeztetett rá, hogy az EU által megszabott határidőt megelőzően Magyarország az elsők között vezette be az új közbeszerzési direktívákat. (Az uniós irányelv 2018. október 18-t jelölte meg az e-közbeszerzés bevezetésére, de egy részletszabály április 18-át határozza meg a tagállamoknak az egységes európai közbeszerzési dokumentum kötelező elektronikus benyújtásának határidejére.)