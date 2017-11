Kiszivárgott: nagyot ugrana a németek EU-s befizetési kötelezettsége a Brexit miatt

Németországnak évi 3,8 milliárd euróval megnőne a befizetési kötelezettsége, ami 16 százalékos emelkedés lenne.

Amint ma megírtuk, David Davis Brexit-ügyi miniszter tegnap éjjel azt közölte: a brit EU-tagságot rögzítő törvény visszavonásáról beterjesztett jogszabálytervezetbe (Withdrawal Bill) a kormány szándéka szerint az kerülne be, hogyMa pedig a Funke médiacsoport német lapjaiban kiszivárgott, hogy mekkora költségvetési lyuk állna elő, ha valósággá válna egyes brit kormánytagok követelése, hogy ettől a naptól kezdve semmit se fizessen be Nagy-Britannia az EU közös kasszájába. Amint a Süddeutsche Zeitung összefoglalta: (nem teljesen világos, hogy ez már a 2014-2020-as uniós ciklusban is így lenne, vagy majd csak a 2020 után kezdődő ciklusra értendő ez a szám).A szám egyébként, amelyet még nyáron jelzett egy brüsszeli konferencián az EU költségvetési biztosa arra az esetre, hogy 2020 után mekkora lenne a Brexit hatása a közös uniós büdzsére. Günter Öttinger azonban akkor azt is hozzátette: a Brexit mellett új költségvetési célokra is áldozni kellene pénzt, ígyAzóta megjelent olyan sajtóértesülés is, hogy a nagy tagállamok hajlandóak lennének több pénzt befizetni 2020 után az EU közös kasszájába, de ezért cserébe több feltételt is szabnának a pénzosztás mellé:A Funke médiacsoport lapjai most azt írják, hogy a Brexit miatti éves költségvetési lyuk betömésére (ha minden változatlanul maradna)Mivel Németország a legnagyobb nettó befizető az EU közös kasszájába (tavaly 23,3 milliárd eurós befizetés mellett 10,1 milliárd eurót kapott), így az, hogy az előálló lyuknak közel 40%-át kellene "befoltoznia", nem meglepő.Az egyébként egyáltalánmivel közben arról is megy a gondolkodás, hogy az EU kiadási oldalán történjenek megszorítások (bizonyos támogatási programoknál), illetve arról is, hogy a bevételi oldalon új források után nézzenek (új adók).A Süddeutsche Zeitung megjegyzi azt is, hogy Günter Öttinger jelzése szerint arra fog majd törekedni, hogy a Brexit miatt a németek befizetési kötelezettségének növekedése