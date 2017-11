Különleges vasút, naperőműpark, panelbontás - Milliárdos fejlesztések indulnak Lázár városában

Ismerős fejlesztési tervek

Az akkor bejelentett tervek , így megépül majd a speciális vasútvonal (Tram Train) a város és Szeged között, 100 hektárral bővül majd a hódmezővásárhelyi ipari park, megépül a Szeged és Szabadka közötti vasútvonal is. Emellett a napsütéses órák magas számának kihasználása érdekében állami pénzből naperőműpark is épülhet, illetve számos agrárgazdasági és oktatási fejlesztés is megvalósulhat, ahogy 117 km új kerékpárút is megépülhet. Bizonyos fejlesztésekhez összesen 2,2 milliárd forintnyi új magyar költségvetési forrást is hozzárendeltek.A megyei jogú városok átfogó fejlesztését elérni hivatott Modern Városok Program keretében május 26-án járt Hódmezővásárhelyen Orbán Viktor kormányfő, hogy megkösse a megállapodást a város polgármesterével, Almási Istvánnal. Ez, hiszen a város polgármestere korábban Lázár János mostani Miniszterelnökséget vezető miniszter volt.

Orbán Viktor kormányfő és Almási István Hódmezővásárhely polgármestere a Modern Városok Program 2017. május 26-i megállapodásának ismertetésekor. Fotó: Árvai Károly/kormany.hu

Lássuk a konkrét projekteket!

Újra kifejezte a kormány, hogy elkötelezett a Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos gyorsforgalmi közúti összeköttetés kialakítása, valamint a békéscsabai repülőtér fejlesztése mellett,

Ezeken felül Hódmezővásárhely elérhetőségének, közlekedési lehetőségeinek további javítása érdekében a kormány támogatja - lehetőség szerint európai uniós források bevonásával - a Tram Train Hódmezővásárhely és Szeged közötti megépítését és üzembe helyezését. Ennek a fejelesztésnek a keretköltségvetése korábban drasztikusan drágult 50 milliárd forint fölé, amely miatt Lázár az egész fejlesztés kormányzati támogatásának visszamondását is kilátásba helyezte. Most a határozatban nincs indikatív költségbecslés a projektre, ezt mostantól kell elkészíteni (a többi projektre is).

- lehetőség szerint európai uniós források bevonásával - Hódmezővásárhely és Szeged közötti megépítését és üzembe helyezését. Ennek a fejelesztésnek a keretköltségvetése korábban drasztikusan drágult 50 milliárd forint fölé, amely miatt Lázár az egész fejlesztés kormányzati támogatásának visszamondását is kilátásba helyezte. Most a határozatban nincs indikatív költségbecslés a projektre, ezt mostantól kell elkészíteni (a többi projektre is). A fentiek mellett gondoskodni kell a Szeged és Szabadka közötti vasúti kapcsolat megvalósításáról, illetve a Békéscsaba és Szabadka közötti vasúti pálya felújításának és villamosításának megvalósításáról.

Meg kell tenni a kijelölt minisztereknek a szükséges intézkedéseket a város ipari parkjának fejlesztése, 100 hektárral történő bővítése és megvásárlása érdekében.

Meg kell tenni a kijelölt minisztereknek a szükséges intézkedéseket a mezőgazdasági feldolgozóipari vállalkozások városba telepítése, illetve visszatelepítése érdekében.

Meg kell vizsgálnia a felelősöknek egy regionális agrár-közigazgatási központ létrehozásának lehetőségét a Csongrád Megyei Agrárkamara Hódmezővásárhelyre költözésével, valamint a vizsgálat alapján javaslatot is kell erre készíteni a kormány felé.

a Csongrád Megyei Agrárkamara Hódmezővásárhelyre költözésével, valamint a vizsgálat alapján javaslatot is kell erre készíteni a kormány felé. "Hódmezővásárhely és térsége mint az ország legnapsütésesebb területének kihasználása érdekében" a nemzeti fejlesztési miniszternek az is a feladata, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket egy naperőműpark létesítése, kialakítása érdekében. Májusban Orbán Viktor azt jelezte, hogy ez állami beruházás keretében valósulna meg.

Májusban Orbán Viktor azt jelezte, hogy ez állami beruházás keretében valósulna meg. A felelősnek előterjesztést kell készítenie a kormány számára egy új könyvtár és tudásközpont létrehozása és támogatása érdekében Hódmezővásárhely belvárosában.

érdekében Hódmezővásárhely belvárosában. A hódmezővásárhelyi agrárképzésre is tekintettel a felelősöknek ki kell dolgoznia egy koncepciót az országos agrárképzés megerősítése érdekében , valamint javaslatot kell tenniük a kormán számára a működés feltételeire és a működéshez szükség források mértékére.

, valamint javaslatot kell tenniük a kormán számára a működés feltételeire és a működéshez szükség források mértékére. Ezzel párhuzamosan a felelősöknek ki kell dolgoznia egy ösztöndíjprogramot az agrár-felsőoktatásban tanuló, illetve oda jelentkező hallgatók számára, valamint javaslatot kell tenniük a kormány számára az ösztöndíjprogram bevezetésének feltételeire, valamint a szükséges források mértékére.

az agrár-felsőoktatásban tanuló, illetve oda jelentkező hallgatók számára, valamint javaslatot kell tenniük a kormány számára az ösztöndíjprogram bevezetésének feltételeire, valamint a szükséges források mértékére. A fentiekkel párhuzamosan a felelősöknek olyan előterjesztést is elő kell készítenie, amely szerint a városban működő agrár-felsőoktatási intézmény a fejlesztésével olyan központi szerepet tölthessen be a térségben, amely elősegíti - többek között - a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság szakemberképzését.

olyan központi szerepet tölthessen be a térségben, amely elősegíti - többek között - a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság szakemberképzését. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a Bethlen Gábor Református Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium Önkormányzat által történő felújításának és bővítésének támogatása érdekében, illetve a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztésének, ennek keretében a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös József Szakgimnázium, valamint a Cseresnyés Kollégium fejlesztésének támogatása érdekében.

érdekében, illetve a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztésének, ennek keretében a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös József Szakgimnázium, valamint a Cseresnyés Kollégium fejlesztésének támogatása érdekében. A kormány az emberek életminőségének javítása érdekében azzal is megbízta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki programot Hódmezővásárhelyen a minőségi otthoncsere támogatása érdekében. A májusi sajtótájékoztatón Orbán Viktor már jelezte: az országban elsőként Hódmezővásárhelyen történhet meg egy tízemeletes ház visszabontása, ha erről a lakókkal meg lehet állapodni. Korábban Lázár már bedobta ezt kísérleti jellegű tervet, amelynek az a célja, hogy az ötödik emelet feletti lakók a rendkívüli nyári melegben ne szenvedjenek a túlmelegedő panellakásokban, hanem akár családi házakba tudjanak költözni.

támogatása érdekében. A májusi sajtótájékoztatón Orbán Viktor már jelezte: az országban elsőként Hódmezővásárhelyen történhet meg egy tízemeletes ház visszabontása, ha erről a lakókkal meg lehet állapodni. Korábban Lázár már bedobta ezt kísérleti jellegű tervet, amelynek az a célja, hogy az ötödik emelet feletti lakók a rendkívüli nyári melegben ne szenvedjenek a túlmelegedő panellakásokban, hanem akár családi házakba tudjanak költözni. A határozat további feladata, hogy a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a város és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút kiépítése érdekében, valamint ezzel összefüggésben ki kell dolgozni egy koncepciót a térség turisztikai vonzerejének fejlesztése és az ehhez szükséges források biztosítása érdekében.

és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a város és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút kiépítése érdekében, valamint ezzel összefüggésben ki kell dolgozni egy koncepciót a térség turisztikai vonzerejének fejlesztése és az ehhez szükséges források biztosítása érdekében. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a városban állomásozó honvédelmi szervezet fejlesztésének és bővítésének támogatása érdekében , illetve a Zrínyi Miklós laktanya infrastrukturális fejlesztése érdekében.

, illetve a Zrínyi Miklós laktanya infrastrukturális fejlesztése érdekében. Utóbbi feladatokkal párhuzamosan előterjesztést kell készíteni a kormány számára egy új honvéd-középiskola és -kollégium létrehozása érdekében, ennek keretében javaslatot kell tenni a beruházás és a működés feltételeire és forrásigényére.

érdekében, ennek keretében javaslatot kell tenni a beruházás és a működés feltételeire és forrásigényére. A felelősöknek koncepciót kell kidolgoznia annak érdekében, hogy a városi kórház a kötelező egészségügyi feladatellátásának megtartása mellett jogosulttá váljon katona-egészségügyi szolgáltatás ellátására is.

Az akkori bejelentésekkel kapcsolatos szakmai egyeztetések után most jött ki a Magyar Közlönyben az 1840/2017. (XI. 10.) kormányhatározat, amely az akkori megállapodás végrehajtását és koordinációját a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez rendeli és azt is rögzíti, hogy a program eredményes végrehajtása érdekében melyik programnak ki a felelőse. A friss határozat lehetőség szerint uniós források bevonása mellett