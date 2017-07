A barátság ellenére hátba szúrják a csehek Magyarországot?

Valami elindult tavasz óta Csehországban

A cseh jegybank 3,5 év után idén áprilisban törölte el a korona gyengébben tartására szolgáló árfolyamkorlátot és azóta 27-ről fokozatosan 26-ig erősödött az euróval szemben. Mivel korábban évekig betonstabil volt a korona (hozzátapadt a 27-es szinthez), ami egyfajta előfeltétele az euróbevezetésnek is, ígyEbben a szabályok szerint legalább 2 évet úgy kell eltöltenie az adott fizetőeszköznek, hogy nem értékelik le, azaz nem módosítják a gyengülés irányába a középárfolyam körül legfeljebb +/-15%-pontos ingadozási sávot. Márpedig ekkora kilengések nem jellemzőek a cseh devizára már hosszabb ideje.

A stabil korona megléte (és igénye) mellett lényeges tényező, hogyés eddig csak a saját döntésén múlt, hogy az ERM-II árfolyamrendszerre vonatkozó kritériumot nem teljesítette: egyszerűen nem lépett be abba.A fenti gondolatok miatt azonban egyre többen kerestek rá a cseh euróbevezetés témájára tavasz körül, amit az alábbi Google Trends elemzési eszköz is tükröz - jegyzi meg az Erste Bank elemzése. Az persze jó látszik, hogy

Súgtak a csehek, Merkel is küzdeni akar

ők bizony felszállnának a gyorsvonatra.

a július közepi közös német-francia kormányülés után Angela Merkel német kancellár azt mondta: lehet szó a közös belső eurózónás költségvetésről és a közös eurózónás pénzügyminiszteri poszt létrehozásáról, illetve egyik kampánybeszédében azt is világossá tette: megváltozott a véleménye az EU-ról és most már küzdeni fog az integráció mélyítéséért.

A magyar kormány is tudja, hogy nagy változások készülődnek

oda is vezethet: az eurózóna tagság lehet a belépő a belső klubba, a jobb érdekérvényesítő képességhez és a további pénzügyi forrásokhoz. Ez pedig ösztönző hatást fejthet ki például a csehekre és ha ők lépnek, akkor ez szívó hatást okozhat nálunk és a lengyeleknél is.

A bolgár és lengyel tervek

Május 24-én egy szófiai konferencián azt mondta a bolgár pénzügyminiszter: prioritása a kormánynak, hogy előkészítse az euró előszobájának számít ERM-II árfolyamrendszerbe és a bankunióba való belépést és ehhez a diplomácia eszközeit is fel fogják használni. Ugyanezen a konferencián egyúttal hűtötte a bolgárok gyors euróbevezetési törekvéseit az Európai Központi Bank főközgazdásza és arra figyelmeztetett, hogy további reformokra van még szükség az érettség megfelelő fokához.



Egy május 26-i varsói konferencián a lengyel külügyminiszter-helyettes azt mondta: nem prioritás az országának, hogy siessen az euróbevezetéssel, mert előbb meg szeretnék várni, hogy a fizetési övezet stabil és átlátható döntéshozatalú egységgé váljon.

"Semmi jót nem hoz" az euró

Az eurózóna gazdasági projekt volt, ami politikaivá vált. És én nem akarom garantálni a görög adósságot, az olasz bankokat. Nem akarom, hogy részévé váljunk ennek a rendszernek, mert az semmi jót sem fog hozni

Ha tippelnem kellene, azt mondanám nem. Általában véve nem látom a kellő erőt és akaratot" (az euróbevezetéshez).

A netes keresések gyakoriságát az is növelhette, hogy a Reuters május 25-i prágai konferenciáján némileg váratlanul arról beszélt Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök:(a 2021-ig tartó kormányzati mandátum utánra). Néhány napra rá Prágába látogatott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és brüsszeli sajtóinformációk szerint a csehek azt súgták a fülébe, hogyEz a gyorsvonat pedig arra utal, hogy a német-francia tengely által formált mélyebb euróintegráció olyan kereteket teremthet, hogyAki viszont felszáll erre a szerelvényre, az a belső maghoz tud tartozni, aki viszont kimarad, az lemarad, a perifériára sodródást választja, és a belső eurózónás költségvetés forrásairól is lemarad.A témáról egyébként néhány hete már írtunk egy részletes elemzést , miután egy szintén májusi brüsszeli eseményen azt mondta a gazdasági ügyekért felelős uniós biztos:Azóta ebben a témában minimálisan tisztult csak a kép:Mindezek abba az irányba mutatnak, amit Orbán Viktor kormányfő is megállapított a minap, hogy, ami egy friss brüsszeli anyag alapjánLegutóbb egyébként Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta: Ezzel összhangban a tárca írásos válaszában is azt rögzítette: a kormány továbbra sem rohan az eurócsatlakozással, és érdemes előbb a tényleges konvergenciának megtörténnie, illetve meg kell várni az eurózóna reformjait, hogy el lehessen dönteni, érdemes-e belépnünk. Kövér László házelnök pedig azt mondta: Június végi elemzésünkben egyébként rámutattunk, hogyde az egyik feltétel annyira rosszul megfogalmazott, hogy az ezek alapján vizsgált euróérettségünk igazából teljesen bizonytalan.A fentiek után érdemes visszatérni a cseh valóságba, a mostani közhangulatra. Az országban választási kampány zajlik és- fogalmazott a milliárdos Babis, akit a közelmúltban menesztett Sobotka a pénzügyminiszteri posztról.Egy június közepi prágai konferencián szinténAz ő mandátuma 2020 márciusáig tart és arra a kérdésre, hogy ha tippelnie kéne, lesz-e 10 éven belül cseh euró, ezt mondta:Nem véletlen, hogy hiányolja a cseh jegybankelnök a kellő politikai akaratot, hiszen amint látható:

hiszen a 2005. novemberi ERM-II belépés előtt, 2004 szeptemberében a pénzcsere kívánatos idejével kapcsolatos kérdésre csak 33%-uk mondta azt, hogy minél később, míg 18% mondta azt, hogy minél hamarabb (41% pedig az "egy bizonyos idő után" lehetőséget jelölte meg).

Meglehetősen eurószkeptikus tehát a cseh társadalom, de azért meg kell jegyezni, hogy, ráadásul fokozatosan javul is ez a megítélés. A felmérést ugyanúgy az Eurobarométer végezte és amint látható: az embereknek idén a 62%-a látja összességében inkább negatívnak, 32%-a pedig inkább pozitívnak az euróbevezetés következményeit.

76% mondta azt: az euróbevezetés témája nem annyira fontos, hogy a következő kormány rögtön ezzel foglalkozzon és céldátumot is kitűzzön és nem volt érdemi eltérés abban, hogy mekkora cég adta a választ.

Még nem kellő mértékű a cseh gazdaság felzárkózása az eurózónához, így szükség van az önálló monetáris politikára és a rugalmas árfolyamrendszerre

Jelentős közvetlen költségei vannak a csatlakozásnak (több mint 2 milliárd euró), ami elsősorban abból adódik, hogy a belépéssel az állandó válságkezelési alap (ESM) tőkéjének feltöltéséhez is hozzá kell járulni, illetve a bankszanálási alaphoz is

Az Erste Bank elemzése a fentiek mellett is megjegyzi: kissé meglepő, hogyhiszen a cseh kereskedelmi kamara által idén júniusban több mint 300 különböző méretű és lokációjú cég körében végzett felmérésben A bank az elemzésében azt is megnézte, hogy a mostani választási kampányban az egyes politikai pártok mit mondanak a témáról és egyúttal mekkora a pártok népszerűsége. Kalkulációik szerint ha az alábbi arányban oszlanak majd meg a mandátumok, akkorEz tehát nem éppen abba az irányba mutat, hogy néhány éven belül pénzcsere lesz Csehországban.

Még ne kezdjétek el

Az elmúlt években bár minden gazdasági feltételt teljesített Csehország (de nem lépett be az ERM-II-be), de a közös ajánlás mindig negatív volt, azaz egyelőre még ne kezdje el a belépéssel járó előkészületeket a kormány és ezt meg is fogadta a kormány.

Az Erste elemzői megjegyzik:A jegybank minden évben elkészíti a makrogazdasági fókuszú elemzését a témában (a legutóbbi itt érhető el ), amely már figyelembe veszi az ESM és a bankunió szempontjait is). Emellett a cseh pénzügyminisztérium is készít egy az euróérettséget körbejáró anyagot és ezek alapján a két intézmény minden év decemberében kiad egy közös ajánlást a kormány felé az euróbevezetés témájában.Ahogy Magyarországon, úgy a cseheknél is jellemző volt korábban, hogyAhogy jeleztük: a cseh jegybank vezetésének, illetve szakmai gárdájának azonban fontos orientáló szerepe van a kiadott anyagokkal és az Erste Bank szerint ugyanígy a monetáris tanács tagjainak is, akik egyébként nyíltan szoktak beszélni a kérdésről. Az Erste elemzői az elmúlt időszak megszólalásai alapján összegyűjtötték, hogy a testület tagjai milyen hozzáállást tanúsítanak az euróbevezetéshez és mandátumuk alapján meddig lesznek benne a testületben. Amint látható:

Ha eljön az idő...

Akkoriban azt is mondta: Csehországnak minél hamarabb be kellene vezetnie az eurót. Később azonban ezt úgy finomította: "amilyen gyorsan csak lehet, azután, hogy Görögország kilépett az eurózónából".

Összességében tehát nem valószínű, hogy a cseh belpolitika, illetve a gazdasági közhangulat rövid távon úgy alakulna, hogy hirtelen fontossá válna az euróbevezetés és ezáltal végülis hátba szúrnák a csehek a két másik visegrádi országot a pénzcsere témájában. Az erősebb nyugat-európai orientáció, illetve a magországokhoz való tartozás vágya azonban hozhat olyan hangulati fordulatot ősztől, hogy a pénzcsere témája mégis bekerül a közbeszédbe Csehországban. Emiatt a német-francia javaslatok tartalma mellett fél szemmel a csehekre is kell figyelnünk, hogy a V4 formális egysége megmaradhasson ezen a területen.

Fontos azonban felhívni rá a figyelmet, hogy két testületi tag mandátuma 2018. decemberben lejár és helyükre Milos Zeman államfő jelölhet új tagokat. Az Erste elemzői emlékeztetnek rá, hogy ő a mandátum kezdetén több erős kijelentést is tett, amelyeknek az volt a lényege:Érdemes megjegezni, hogy Zeman már 4 tagot jelölt a monetáris tanácsba, de amint a fenti táblázatban is látszik, közülük csak egy (Marek Mora) számít egyértelműen európártinak.de ennél a forgatókönyvnél az a "bökkenő", hogy az ő mandátuma csak 2018 januárjáig tart és a Citi friss prágai gazdasági elemzése szerintAz Erste Bank egyébként mindezek alapján úgy látja: bár az utóbbi időszakban felélénkült a cseh euróbevezetésről szóló közbeszéd, de várhatóan, amellyel a fent már általunk is vázolt "visszautasíthatatlan ajánlatra", illetve az integráció mélyítésével előálló dilemmákra utalnak.