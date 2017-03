A britek távozás előtt rendezzék a számlát!

Tartsák be a magyarok jogait

a négy uniós szabadságjogot, azaz nem korlátozhatja például az ottani magyarok jogait és a munkavállalási jogunkat se,

az Európai Bíróság ítélkezési jogát,

a jogalkotásban az őszinte együttműködés uniós elvét, azaz hogy ne kezdjék el szabotálni az EU döntéshozatalát,

azt, hogy a brexitig az EU kezében marad a kereskedelempolitika (azaz London a kilépésig ne kezdjen szabadkereskedelmi egyezményekről tárgyalni),

valamint tartania kell magát az EU közös kereskedelmi politikájához, azaz nem kezdhet addig szabadkereskedelmi tárgyalásokat másokkal.

Elsőnek az uniós állampolgárok jogait rendeznék

Nem lehet az EU-n kívül jobb, mint bent

Akkor tárgyalhatnak a jövőről, ha a kilépési tárgyalások jól haladnak

Nem mindegy, hogy mit akar az EP

Az Európai Parlament elnöki értekezlete elfogadta a javaslat szövegét arról, hogyan kezelje az EU a brit kilépést. Az ajánlást a teljes képviselő-testületnek is meg kell vitatnia és szavaznia április 5-én.A javaslat fontosnak tartja a 27 tagállam polgáraival szembeni tisztességes eljárást. Hangsúlyozza az EU-n belül élő brit állampolgárok, valamint az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogainak kölcsönös, hátrányos megkülönböztetéstől mentes tiszteletben tartását.Az Egyesült Királyságnak a kilépésig minden uniós jogát és kötelezettségét tovább kell gyakorolnia, ide értve a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségeit, még ha azok a kilépés dátuma utánra nyúlnának is.A képviselők ezt azért jegyzik meg, mert a britek alapesetben 2019 márciusának végéig maradnának EU-tagok, de a mostani hétéves költségvetés 2020-ig, az utolsó kifizetéseket tekintve 2023-ig tart.Az Egyesült Királyságnak a kilépésig tiszteletben kell tartaniaA képviselők ragaszkodnak hozzá, hogy rendezzék az Írország és Észak-Írország közötti határ helyzetét is."Bármilyen jövőbeni partnerség előfeltétele és alapkövetelménye a rendezett kilépés. Ez nem lehet alku tárgya. Az uniós tagság előnyeivel együtt járnak a kötelezettségek is" - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke."Nekünk az állampolgárok jogainak mielőbbi rendezése a legfontosabb, a tárgyalásokon ezzel kell elsőként foglalkozni. Az állampolgárok nem lehetnek alkuk tárgyai" - hangsúlyozta Guy Verhofstadt, a Parlament brexit-tárgyalási koordinátora.A képviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy az EU-tagság előnyei nem járnak annak az országnak, aki már nem az EU tagja, de a jövőben elképzelhető egy társulási megállapodás az EU és Egyesült Királyság között. Ennek az lenne a feltétele, hogy az Egyesült Királyság a környezetvédelem, a klímaváltozás, az adóelkerüléssel szembeni fellépés, a tisztességes verseny, a kereskedelem és a szociális politikák területén továbbra is tartsa tiszteletben az uniós előírásokat.Ha a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelően haladnak, az EP-képviselők szerint elkezdődhetnek a megbeszélések az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó átmeneti viszonyokról. Megállapodást azonban csak akkor köthetnek, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet.A kilépési feltételekről 2019. március végéig kellene megállapodni és azokatHa nem, akkor vagy egyhangúlag hosszabbíthatnak, vagy jön a "kemény brexit", azaz a briteknek minden átmenet nélkül megszűnik az uniós tagsága.