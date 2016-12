A kormány csúcsra futtatta az EU-pénzek osztását

Néhány év végi adat

A hivatalos statisztikák alapján 26369 db nyertest hirdettek meg, összesen 6825 milliárdos igényelt támogatási összeggel. Ebből már 5614 pályázó rendelkezik hatályos szerződéssel, melyek összege 3560 milliárd forint.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a mai napig 11777 db nyertest hirdettek meg, összesen 2008 milliárdos megítélt támogatási összeggel. A területfejlesztési pályázatok (TOP) keretében 5997 db, míg a humánerőforrás fejlesztését támogató pályázatok esetében pedig 4147 db nyertest hirdettek meg.

A vállalkozások számára népszerű kapacitásbővítő pályázatok esetében 4584 db nyertest hirdettek meg, összesen 246,3 milliárd forint megítélt támogatással. A kifizetések számlálója pedig ezen pályázatok esetében 70 milliárd forinton áll.

A november végi állapotot összesítő elemzésünk szerint akkor 1017 milliárd forinton állt az EU-s pályázatok kifizetési számlálója, most pedig ennélEz az összeg aViszont ha a kormány jelenleg is hivatalos 2048 milliárdos kifizetési céljához viszonyítjuk, akkor 76%-át teszi ki. Ha a kormány által kommunikált legfrissebb 1600 milliárdos célhoz viszonyítjuk, akkor viszont 97,3%-át.A hivatalos statisztikák alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az 1557 milliárd forintos kifizetési összeghez összesen 4126 kifizetés kapcsolódik.Mindenesetre már korábban érezni lehetett a kormányzati kommunikáción, hogy az 1800 milliárd forint körüli éves célból kezdett visszavenni, így egyre inkább a 1500-1700 milliárd forintos tartományon belül hangzottak el informális célok. Az 1557 milliárdos aktuális állapot alapján mindez tehát azt jelenti, hogy egyáltalán nem sikerült rosszul az év a kifizetések terén. Az persze más kérdés, hogy ennek mekkora része kerül(t) ténylegesen a gazdaságba és mennyi az olyan előleg, amelyet a kapcsolódó közbeszerzések eredményéig nem lehet felhasználni.A kifizetések alakulása mellett érdekes lehet a meghirdetett nyertesek alakulása, a megítélt támogatások összege, illetve a hatályos szerződések és az összegeik.