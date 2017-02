A legjobb évét zárta tavaly a Széchenyi Kártya Program

A program keretében tavaly év végéig összesen 325 ezer igénylést fogadtak be, és közel 250 ezer hitelügylet jött létre több mint 1700 milliárd forint értékben. EbbőlA program hiteleit 75 százalékban vidéki vállalkozók veszik igénybe, az elérhető hiteltípusok közül továbbra is a folyószámlahitel a legkeresettebb.Számítások szerint a múlt évben kihelyezett mintegy 180 milliárd forint- jegyezte meg Krisán László.Szólt arról, hogy a vállalkozások javaslatai alapján az idén tovább finomítják és egyszerűsítik a program feltételrendszerét, keresik a maximálisan igénybe vehető hitelkeretek emelésének lehetőségét, emellett indokoltnak látják a fiatal vállalkozók finanszírozását elősegítő konstrukció kidolgozását, valamint a mikro-és kisvállalati kör nemzetközi versenyképességet javító program létrehozását, amivel többek között a beszállítóként tevékenykedő kiscégek megsegítésére is lehetőség nyílna.Kitért arra is, hogy a kkv-k finanszírozásában jelentős szerepet kapnak az uniós források, de gondolni kell arra is, hogyEzért is fontos, hogy az ország a számára rendelkezésre álló uniós forrásokat minél előbb felhasználja - mondta Krisán László, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) uniós forrásokért felelős alelnöke is egyben.Úgy vélte, a vállalkozások a vissza nem térítendő pályázati támogatások lehetőségével fognak leginkább élni, emellett komoly kereslet várható a vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokat egyszerre tartalmazó kombinált pályázatokra, amelyek az előző fejlesztési ciklusban rendkívül népszerűek voltak.Megjegyezte, hogya 2014-2020-as fejlesztési időszakban is rendelkezésükre állnak a pályázathoz szükséges önerőt kiegészítő, illetve az elnyert támogatásokat megelőlegező hitelek, amelyek jelenleg 0 százalékos nettó éves kamaton érhetők el.