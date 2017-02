Áttörést ért el Magyarország: most már zúdulhat ránk az EU-pénz

Engedmények több lépcsőben

előbb egy külön kormányrendelet (újra) rögzítette, hogy milyen szigorú szabályai vannak a már futó uniós projektek támogatásának felsrófolására (a költségnövekmény korlátozása háromlépcsős rendszeren keresztül)

aztán a múlt pénteki Magyar Közlönyben jelent meg egy módosító csomag, aminek nagy része szombattól vált hatályossá és a már futó uniós projektekre szintén érvényes.

A téli engedmények és a minapi módosítások együttesen értelmezésünk szerint oda vezetnek, hogy elkerüljük annak a kellemetlen forgatókönyvnek a realizálódását a (GINOP auditjelentés nyomán), ami az összes EU-pénzünk felfüggesztését hozta volna magával egy újabb egyezkedésig. Mivel tehát ezt várhatóan elkerüljük, a következő hetekben nagy tételben elkezdhetjük kiküldeni azokat a támogatási számlákat Brüsszelbe kifizetésre, amelyek mögött itthon már megtörtént a teljesítés. Ez a beáramló nagy összegű pénz az államháztartás likviditási helyzetét tovább fogja javítani és egyúttal megteremti az alapot arra, hogy idén még nagyobb legyen a magyarországi pályázati kifizetés, mint tavaly (1987 milliárd forint volt, az idei célsáv 2200-2700 milliárd forint).

Mik a legfrissebb változások?

Bár megmaradt a bőkezű magyarországi szállítói előleg rendszer (a magánszektori kedvezményezettek szállítói felé nem módosult az 50%-os előleget lehetővé tevő rendszer), a közszféra kedvezményezettekre vonatkozó szabályok picit módosultak

Ezen a területen szolgáltatásvásárlás esetén az eddigi 50% helyett csak 30%-nyi szállítói előleg igénylését kell biztosítania a közszféra kedvezményezettnek a szállítója felé . Ez tehát azt jelenti, hogy éppen akkora (30%) szállítói előleget kell biztosítania, mint amennyit a magyar költségvetési forrásból finanszírozott projektek esetében is kell, azaz összhangba került a magyar és az uniós forrásból végrehajtott projektek szabályozása. (Az EU-tagállamokban is jellemzően maximum 30%-ot engednek, de a magyar gyakorlatnál jóval szigorúbb biztosítéknyújtási követelmények mellett. A magyar biztosításnyújtási szabályokban nem látunk változást, így a jelek szerint ezen területen kompromisszum születhetett és a Bizottság talán többet engedett, mint a magyar hatóságok. Az egész szállítói előleg vita a tavaly év végi adatok szerint 137 milliárd forintnyi ilyen típusú számlaállományt érintett.)

Ez az Irányító Hatóságok független pályázati döntéshozatalát áttételesen szintén erősíti, hiszen e sorsolás a véletlenszerű kiválasztást segíti elő, de amelynek működését a későbbiekben feltehetően vizsgálni fogja majd az EU. Lényeges változás továbbá, hogy a módosító úgy ahogy van, hatályon kívül helyezi március elejétől az egész XXVII/A fejezetet, amely a "szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekre" vonatkozó szabályokra értendő. Mivel a korábbi hírek szerint a magyar hatóságok vitában álltak az Európai Bizottsággal a 420 milliárd forintot lefedő vízkezelési keretközbeszerzési megoldás miatt, ezért ez a hatályon kívül helyezés ennek a vitának az elrendezésére is utal.

Mennyi pénz jött eddig?

Az itthoni kifizetések és a kintről érkező pénzek között tehát mintegy 1270 milliárd forintnyi lyuk tátong pénzforgalmi szemléletben és ezt a követelést kezdheti el gyors ütemben "lefaragni" Magyarország a most megszülető megállapodással

Hogyan alakulhat a kifizetési pálya?

a kifizetések ennél későbbre is elnyúlnak. Nem fizetik ki tehát 2018 végéig az összes EU-pénzt, de valljuk be: a hatalmas pénztömeg miatt ez nem is lehetséges.

Megszületett a megállapodás a vitatott témákban Magyarország és az Európai Bizottság között, így végre már elindulhatnak az EU-pénzeink Brüsszelből - jelezte egybehangzóan január második felében a Miniszterelnökség és az Európai Bizottság . Akkor azonban még nem tudtuk, hogy ehhez az áttöréshez milyen kompromisszumok, illetve magyar engedmények vezettek. Azóta azonbanÉrdemes megemlékezni róla, hogy tavaly ősszel a Portfolio hívta fel elsőként a figyelmet arra , hogy benne van a levegőben az összes EU-támogatásunk felfüggesztése, mert egy tavaly nyári uniós audit rendszerszintű problémákat tárt fel az irányítási és ellenőrzési területen. Azóta az első jogszabály-módosító csomag tavaly télen született, amely(az Irányító Hatóságok független döntéshozatali mechanizmusát erősítette az állami pályázatértékelői stábból való kijelölés, illetve a nyertesekről szóló döntés kihirdetése előtt a szakmai ellenjegyzés szabályait is módosították).Az EU-támogatások alapvető elosztási szabályait rögzítő 272/2014-es kormányrendelet számos ponton módosult a múlt pénteki rendelettel, amelyek közül a pályázati felfüggesztéssel kapcsolatos kedvező változásokat szombaton már megírtuk . Ezen felül azonban olyan változások is történtek, amelyekAmint a hivatalos brüsszeli adatbázisban látjuk: egyelőre csupán 618 millió eurónyi (191 milliárd forintnyi) támogatást folyósított Magyarországnak az Európai Bizottság a 2014-2020-as ciklusra benyújtott számlák terhére. Különböző előleg fizetések jogcímen ezen felül összesen további kb. 370 milliárd forintot kaphattunk eddig. Összesen tehátEközbentavaly év végéig 1739 milliárd forintot, idén január során pedig további 90 milliárd forintot , együttesen teháta 2014-2020-as ciklusra a pályázóknak, illetve a szállítóiknak, döntő részben előleg formájában.(pontosabban ebből azt a részt kezdhetjük el lefaragni, amelyről már ki tudtunk küldeni teljesítéssel alátámasztott számlákat Brüsszelbe, de ezek pontos mérete nem ismert).Ha végre már széles nyílhatnak a brüsszeli pénzcsapok, jó kérdés, hogyEnnek megválaszolása érdekében frissítettük azt a grafikonunkat, amelyen szemléltetni szoktuk, hogy milyen itthoni EU-s kifizetési pályák várhatók a különböző (előre)jelzések szerint. Legutóbb a Miniszterelnökség vezetői rögzítették azt , hogy jövő tavaszig "csak" az történik meg, hogy az ország számára rendelkezésre álló közel 9200 milliárd forintnyi 2014-2020-as EU-támogatás nyerteseiről meghozzák a döntéseket, deMindez tehát azt jelentené, hogy a1739 milliárd forintnyi 2014-2020-as kifizetés és 248 milliárd forintnyi 2007-2013-as kifizetés után (együtt 1987 milliárd, ami a becsültmegtörténik a 2200-2700 milliárdos kifizetési cél (mi középértékként 2450 milliárddal számoltunk, ami a becsült GDP). Innentől azzal kalkulálunk, hogy