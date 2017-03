Domokos: érdemes elkerülni az EU-pénzek jelentős túlvállalását

Az ÁSZ-elnök üzenete azért érdekes és fontos, mert a kormány valójában most is arra készül, hogy a 2014-2020-as ciklus keretének (25 milliárd euró Brüsszelből) 10%-os túlvállalását hajtja végre.

Az Állami Számvevőszék elnöke ebből kiindulva azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a 2014-2020-as ciklusban nem érdemes ugyanezt a stratégiát megismételni, mert a 7 évre szóló keret 10%-os túlvállalása mintegy 1000 milliárd forinttal terhelné meg a költségvetést. A ciklus végi forráslehívási sietség és a túlbiztosítás helyett azt javasolja, hogy a 2014-2020-as ciklust minél gyorsabban kell megvalósítani, azaz a pályázatok kiírása után a forrásokat minél gyorsabban ki kell fizetni, mert így a számlák ellenértékét Brüsszelből is hamarabb megkaphatja az ország, így jobban látja a kormány, hogy valójában mekkora túlvállalásra van szükség a 7 évre szóló keret biztosan 100%-os elhozása érdekében.

Domokos az ÁSZ elemzését visszaidézve arra mutatott rá, hogy 2013-ig az országba beáramló uniós források elmaradtak az adott évre betervezett volumentől, majd ez megfordult, közben az itthoni kifizetések főként 2014-ben és 2015-ben jelentősen túlfutottak az adott évre tervezett részen. Ez fokozott költségvetési kihívásokat okozott, de közben az is növelte ezt, hogy bizonyos elszámolási viták miatt a Bizottság felőli folyósításban is voltak bizonytalanságok. Visszaidézte azt is, hogy 2013-ig jelentős volt az uniós forrásvesztés kockázata (nem tudja lehívni az ország a 100%-nyi nekünk megítélt keretet), majd felpörgött a rendszer és sikerült ezt elkerülni.Azt hangsúlyozta prezentációban, hogy az EU forrásoknál trendvizsgálatok szükségesek, nem az egyes évek forrásbeáramlását és az adott évi GDP-növekedést kell vizsgálni. Domokos az ÁSZ elemzése alapján rámutatott, hogy a költségvetés uniós bevételei jelentősek voltak, főként 2013-2015 között, ez volumenében 1200-1700 milliárd forint között alakult és ez érdemben segítette a GDP-növekedést is.Domokos arra is rámutatott prezentációjában, hogy az itthoni felpörgő EU-s kifizetések és a hullámszerűen érkező brüsszeli folyósítás miatt (átmenetileg megugró költségvetési finanszírozási igény) megnőtt az állami adócentralizáció is, azaz az állampolgároktól beszedett adók és járulékok arány a GDP-hez (2013-ról 2015-re a GDP 38,3%-áról 39,3%-ra).A négyes metró körüli problémákra utalva Domokos visszaidézte, hogy az ÁSZ már több évvel ezelőtt is felhívta a figyelmet a nagyberuházás körüli problémákra, korrupciós kockázatokra (előnytelen szerződéses kötelezettség vállalások, hibásan lebonyolított konstrukciók). Azt hangsúlyozta, hogy az egyes nagyberuházásokat lebonyolító szervezeteknek igenis szükségük van egy - a szervezetet fenyegető korrupciós kockázatokat bemutató - integritási-irányítási rendszer kiépítésére (az egyes projektek szintjén is). Ezzel kapcsolatban jelezte: az ÁSZ egy részletes rendszert dolgozott ki és ezt a kormány, illetve a jelentős beruházásokat megvalósító szervezetek felé is át fogják adni, mert így ez segít abban, hogy a projektek valóban a közjót szolgálják.A 2017-es költségvetés értékelése kapcsán pozitívumként kiemelte: a költségvetés fedezetet teremt a nagyfokú EU-forrás felhasználáshoz és a szükséges mértékű megelőlegezéséhez, de ezzel együtt meg kell teremteni a forrásfelhasználás fenntarthatóságát. Emiatt azt hangsúlyozta összefoglaló üzenetként: a forrásokat nem elkölteni, hanem befektetni kell.