A legnagyobb uniós Operatív Programban, a GINOP-ban immár 15900 db támogatási igény érkezett be, év végére ez a 20000 darabot is elérheti és jelenleg immár csaknem 600 milliárd forintnál jár a kifizetett gazdaságfejlesztési források volumene - többek között erről beszélt a Portfolio mai Uniós Források konferencia keretben tartott előadásában Karsai Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.

Miután most március 31-ig az összes pályázatot meghirdeti az intézményrendszer, fokozatos lesz a kb. 180 pályázat tényleges megnyitása, így június végéig nem lesz olyan nap, amikor 10-nél több pályázat beadhatósága nyílik meg - érzékeltette a következő három hónap továbbra is nagytempóját a Portfolio mai konferenciáján Dányi Gábor. A Miniszterelnökség helyettes államtitkára szerint nemcsak az ütemezett megnyitással készülnek a pályázati dömpingre, hanem az informatikai rendszer gőzerővel történő fejlesztésével is, amely a rendszer stabilitását és a felhasználóbarát felület kialakítását is egyszerre jelenti. Ennek pontos hátteréről és a változásokról Dányi Gábor részletesen beszélt a Portfolio-nak két héttel ezelőtt. További részletek:

tovább a cikkhez...