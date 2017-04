Ezer magyar céget segíthet az Erste új 40 milliárdos hitelkerete

Miről szól a mai bejelentés?

Hogy áll most a Juncker-terv itthon és az EU-ban?

mai bejelentés lényege, hogy az Európai Beruházási Alap (EBA) és az Erste Bank megállapodást írt alá, melynek keretében az Erste Bank 40 milliárd forintot helyezhet ki magyar kis- és középvállalkozásoknakegy gyorsított elbírálású, rögzített futamidejű és egy ötéves újratöltődő vagy rögzített futamidejű, mezőgazdasági kkv-k által igénybe vehető hitellel., mivel a garanciát az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) pénzügyi támogatásának igénybevételével az EU kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő programja (COSME) keretében lehet elérni.A megállapodás nyomán a várakozások szerint a következő három évben mintegy ezer magyar kkv vehet fel ilyen hitelt. A rendelkezésre bocsátott finanszírozás segít a cégek növekedésében, az innovációs tevékenység folytatásában és új munkahelyeket hozhatnak létre.Az európai beruházásokat élénkíteni hivatott Európai Beruházási Terv (becenevén Juncker-terv) mögött az ESBA áll, amely a március végi állapot szerint eddig összesen a magyarországi pénzügyi intézmények felé, hogy ezek segítségévelEbből(egy osztrák-magyar közös cukoripari és kutatási projektről), amely kapcsán az ESBA pénzügyi segítsége 9 millió euró lesz, ami várhatóan 14,5 millió eurónyi beruházáshoz járul hozzá. Ezen felül, a részletek alább.Uniós szinten már mintegy 33 milliárd eurós ESBA-finanszírozásról beszélhetünk, aminek nyománjöhet létre. Ez, ahogy az az Európai Bizottság alábbi ábráján is látható:

Az eddigi magyarországi megállapodások

Hogy áll össze a Juncker-terv és annak kkv-finanszírozási "lába"?

A Juncker-tervnek becézett Európai Beruházási Terv mögött az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI, magyarul ESBA) 21 milliárd eurós finanszírozási kapacitása áll, amiből 16 milliárd euró az Európai Unió 7 éves büdzséjéből jön (8 milliárd eurónyi tényleges forrás, további 8 milliárd euró garanciavállalás), a fennmaradó 5 milliárd euró pedig az Európai Beruházási Bank (EIB) tényleges pénzügyi befizetéséből származik.



Az EFSI-nek két "lába" van, az első a nagyobb, európai jelentőségű infrastruktúra fejlesztéseket segíti finanszírozással, a másik pedig a bankok által nehezebben finanszírozható kis- és középvállalkozásoknak szól. Az ESBA felől érkező 16 milliárd euróból eredetileg 13,5 milliárd eurót szántak az infrastruktúra-beruházások támogatására, 2,5 milliárd eurót pedig a 3000 főnél kevesebbet foglalkoztató, kockázatosabbnak számító kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozásának támogatására. A nagyfokú érdeklődés miatt a kkv-s "lábat" 2016 őszén 0,5 milliárd euróval 3 milliárd euróra növelték és ez az összeg jórészt garancianyújtást jelent a COSME és az InnovFin programok terhére, hogy a kkv-k is meg tudják valósítani a kockázatosabbnak ítélt projektjeiket az uniós garanciavállaláson keresztül.



Az EIB felől érkező 5 milliárd eurónyi tényleges befizetésből 2,5-2,5 milliárd euró fordítható az infrastruktúra-beruházási "láb" és a kkv-finanszírozási "láb" támogatására.



A COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) az EU versenyképes kkv-kat támogató programja, amelynek van egy garancia alprogramja (LGP), az InnovFIn pedig az Európai Bankcsoport és az Európai Bizottság által közösen indított, az innovatív cégek támogatására szolgáló program a Horizont 2020 kutatási keretprogramon belül. A két programról bővebb információk lentebb.



A fentiek lényege tehát az, hogy az Európai Beruházási Terv kkv-kat támogató finanszírozási "lába" 2,5 milliárd helyett immár 3 milliárd eurónyi uniós garanciavállalás és 2,5 milliárd eurónyi EIB tőkejellegű finanszírozás mellett működik. Az együttesen 5,5 milliárd eurónyi finanszírozási kapacitásnál azt célozták meg, hogy Európa-szerte összesen legalább 82 milliárd eurónyi kkv-beruházás létrejöttét segítse elő 3 év alatt a 15-szörös átlagos tőkeáttételen keresztül (az eredetileg 5 milliárdos finanszírozási kapacitásnál 75 milliárdos beruházás mobilizálást céloztak meg).



A COSME az európai kkv-k finanszírozásokhoz való hozzáférését hivatott megkönnyíteni, mégpedig két pénzügyi eszköz segítségével. A vállalkozások, amennyiben uniós finanszírozáshoz szeretnének jutni, kiválasztott pénzügyi intézményekkel vehetik fel a kapcsolatot saját országukban. A kiválasztott pénzügyi intézmények listája



Az ESBA kkv-knak szóló "lábában"az EBA-val, amelynek nyomán a banki szempontból kockázatosabb, alacsonyabb tőkével és fedezetekkel rendelkező mikro- és kisvállalkozások is kedvezőbb finanszírozáshoz juthatnak. Ennek lényege, hogy az EBA a COSME uniós garanciaprogramon keresztül, amely így 96 millió eurónyi, kb. 30 milliárd forintnyi hitelt tud kihelyezni a banki forrásokhoz nehezebben hozzáférő magyar kkv-knak.Ezt követően tavaly októberben az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, kötött az EBA-val egy 127 millió euró,, amelyek nyomán elsősorban mezőgazdasági vállalkozások juthatnak kedvezményes finanszírozáshoz. Idén január közepén aztán az UniCredit Bank is kötött egy 160 millió euró,az Európai Beruházási Alappal, amelynek keretébenis finanszírozást nyújtanak az innovatív kis- és középvállalkozásoknak.Bár a mai Erste Bankos megállapodás szövege is utal rá és a pénzügyi közvetítő intézmények listáján is szerepel , hivatalos kommunikációról nem tudunk az ötödik magyarországi pénzügyi közvetítő, a Syntaxis Capital kapcsán, amely az Európai Beruházási Alap (EIF) termékeit közvetíti.