Íme a naptár, ha EU-pénzt akarsz

Az elmúlt három hónapban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megjelent pályázatokat összesítettük és megvizsgáltuk, hogy mennyi keretösszeg áll a cégek rendelkezésre, illetve melyek azok a pályázatok, amelyek jelenleg is nyitva vannak és benyújthatóak a támogatási kérelmek.Az alábbi táblázatból jól látható, hogyA pályázatok döntő többsége a vállalkozásoknak szól, egyetlen hitelkonstrukció kedvezményezettje a lakosság.Egy táblázatban foglaljuk össze a GINOP pályázatokat, a megnyitási és az első szakaszhatár dátumaikkal együtt, hogy áttekinthető legyen a nagy pályázati dömping során megjelent, vállalkozásoknak szóló felhívások sokasága.

Jól látható, hogy a 23 pályázatból a "Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban" felhívásnak zárult már le, február 28-án az első szakaszhatára. A többi pályázat már javarészt benyújtható, de láthatunk még olyan felhívásokat, amikre majd csak később lehet a támogatási kérelmeket beküldeni a pályázat kiírójának. decemberben meghirdetett 10 kombinált hitel és önálló hitelprogramok programok közül már mindegyikre benyújtható kérelem. Mind a kutatás-fejlesztésre ( hitel kombinált hitel ), mind az energetikai korszerűsítésre , mind az infokommunikációs fejlesztésekre , mind gépbeszerzésre , mind pedig a komplex élelmiszeripari beruházásokra szánt források elérhetőek a hazai cégek számára. A lakosságnak szóló energetikai korszerűsítés az egyetlen olyan hitelprogram, ahol majd április 24-től lehet a kérelmeket benyújtani, melynek részleteiről ide kattintva tájékozódhat. Tavaly december elején 39 milliárdos keretösszeggel jelent meg a két legnépszerűbb kapacitásbővítő pályázat, mely részleteiről akkori cikkünkben számoltunk be. A pályázatok keretében lehetőség nyílik új eszközök beszerzésére, IT fejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására és online megjelenés kialakítására.Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására március 20-tól pályázhatnak majd a vállalkozások, melynek részleteiről egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk.Az 5 milliárdos keretösszegű "Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása" felhívást februárban hirdették meg, de a támogatási kérelmeket majd csak március 27-től nyújthatják be a pályázók. Az Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében" című pályázatot már szintén meghirdették a hivatalos pályázati oldalon, de a kérelmeket csak június 1-től lehet majd benyújtani.