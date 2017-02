Keményen odacsapott a kormány az EU-pénzekkel trükközőknek

Volt már előjele

Ahogy érzékeltette: kemény döntést hozott a kormány az EU-s támogatási szerződések terén, mert besokallt attól, hogy a nyertes pályázók jelentős része menetközben kéri a támogatási összeg megemelését különféle költségnövekményekre hivatkozva.

Lássuk a költségkontroll három lépcsőjét!

nem éri el szolgáltatás és árubeszerzés esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 10%-át , építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át , az Irányító Hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését

szolgáltatás és árubeszerzés esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg , építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg , Az előbbi pont a gyakorlatban azt jelenti az IH-nak kell indokolnia, hogy miért bólint rá a 10-15%-ig terjedő költség- és vele együtt a támogatási növekményre és ezt a piaci árak tendenciáival alá kell támasztania. Ez összességében erős korlátnak tűnik ahhoz, hogy mostantól tömegesen lehessen támogatási szerződéseket módosítani költségnövekményre hivatkozva.

Ha a költségnövekmény eléri az első pont szerinti mértéket (szolgáltatás és árubeszerzés 10% , építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió 15% ), vagy, ha a projekt eredeti támogatása meghaladja az egymilliárd forintot, a költségnövekmény megítélése vonatkozásában igazságügyi szakértő bevonása szükséges. Ez a pont még erősebb korlátot jelent a tömeges gyakorlat ellen.

az első pont szerinti mértéket (szolgáltatás és árubeszerzés , építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió ), vagy, ha a projekt eredeti támogatása meghaladja az egymilliárd forintot, a költségnövekmény megítélése vonatkozásában Ha az előző pontban említet 10%-os, illetve 15%-os mértéket meghaladja a költségnövekmény és emiatt az adott fejlesztéspolitikai prioritás (célterület) kötelezettségvállalása az eredeti keretösszeg 110%-a alatt marad , akkor ezt a költségnövekményt még az EU-s források terhére lehet elszámolni, ha viszont ezzel a költségnövekménnyel a 110%-os forráslekötés fölé megy az adott célterület forráslekötése, akkor innentől kezdve kizárólag a magyar adófizetők pénze terhére lehet engedélyezni a költségnövekményt.

és emiatt az adott fejlesztéspolitikai prioritás (célterület) kötelezettségvállalása az eredeti keretösszeg , akkor ezt a költségnövekményt még az EU-s források terhére lehet elszámolni, ha viszont ezzel a költségnövekménnyel a az adott célterület forráslekötése, akkor A legerősebb korlát a harmadik fokozat: ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át , a költségnövekmény nem támogatható.

ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg , Fontos iránymutatás a költségnövekmény meghatározásához: ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat több projektelemet foglal magában, a meghatározó értékű projektelem tárgya szerint kell a költségnövekményt minősíteni (ez a szabály alkalmat adhat bizonyos kisebb méretű költségelemek menetközbeni felsrófolására, de az eredeti támogatási összegre vonatkozó 10-15, illetve 30%-os szabályok itt is effektív korlátot jelenthetnek a nagyobb mértékű trükközési kísérleteknél).

(ez a szabály alkalmat adhat bizonyos kisebb méretű költségelemek menetközbeni felsrófolására, de az eredeti támogatási összegre vonatkozó 10-15, illetve 30%-os szabályok itt is effektív korlátot jelenthetnek a nagyobb mértékű trükközési kísérleteknél). Azt a trükközési csatornát is igyekszik most korlátozni a jogalkotó, ha az éves pályázati menetrendben szereplő indikatív támogatási összeghez képest (ez a kiemelt projekteknél jellemző) a támogatási szerződés megkötéséig srófolják fel a kért összeget a nyertesek: ezeknél az eseteknél ugyanúgy kell eljárni, mint ahogy azt fentebb rögzítették (10-15%-os, illetve 30%-os szabályok).

A ma nyilvánosságra hozott kormányrendelet holnap lép hatályba és az összes, már a rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az EU-támogatások elosztási szabályait rögzítő 272/2014-es kormányrendelet tavaly novemberi módosítása (87/A. §) már tartalmazta azokat a kemény költségkontrollt jelentő szabályokat, amelyek most a Magyar Közlöny mai számában egy kétoldalas kormányrendeletben külön is megjelentek. A jelek szerint bizonyos jogtechnikai okok mellett(és ezzel együtt a 272/2014-es rendelet 87/A. §-t hatályon kívül helyezte).Ezt a "ráerősítést" szolgálta egyébként Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökség vezetőjének két hete a Kormányinfón elmondott bejelentése is. Akkor példát is mondott erre:a különféle költségnövekmények miatt.Már akkor jelezte (ahogy a 272/2014-es rendelet módosítása is), hogy, így tehát a mai újabb kormányhatározat nem igazán lehet meglepetés a támogatást már elnyerők számára. Lázár két hete arról is beszélt, hogy az uniós pénzből megvalósított fejlesztések mellett a tisztán magyar költségvetési pénzből folyó (pl. a vizes vb-vel összefüggő) fejlesztésekre is vonatkozik ez a szigorú költségkontroll, deA ma megjelent 17/2017. (II. 1.) kormányrendelet "az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról" címet viseli ésA kormány hivatalos pályázati oldala szerint jelenleg a 2014-2020-as uniós ciklusbóla hatályos szerződések, illetve támogatói okiratok összege (6003 darab projekt kapcsán), így tehátEz a 3702 milliárd forint az egész ciklusra az országnak rendelkezésre álló kb. 8950 milliárd forintos keretösszeg, így tehát projektek ezreit és ezermilliárdos méretű szerződésállományt érint a rendelet.