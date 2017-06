Ki, hol, mennyi EU-s pénzt nyert? - Már térképen is böngészheted

23678 nyertes található meg (a palyazat.gov.hu adatbázisa szerint jelenleg 22483 db hatályos szerződés van, míg a Támogatott projektkereső 24248 darab projektet tartalmaz, tehát az új alkalmazás már majdnem az összes támogatott projektet bemutatja)

2573 nyertes várost/települést mutat

4045 milliárd forintnyi nyertes pályázatról van szó, míg a palyazat.gov.hu adatbázisa szerint immár 4949 milliárd forint a megítélt támogatások, illetve 4853 milliárd forint a hatályos szerződések volumene)

A fővárosi székhelyű nyertesek immár 1160 milliárd forintot nyertek el (ez nem jelenti azt, hogy ott is valósul meg a projekt), ami több mint az összes megyeszékhely/megyei jogú városban regisztrált 1078 milliárd forint

Pest megyéhez 1276 milliárd forintnyi nyertest mutat az adatbázis, a második legmagasabb Hajdú-Bihar megye 359 milliárddal, majd Somogy megye jön 215 milliárddal. A legkevesebb támogatás egyelőre Nógrád megyébe jutott: 42 milliárd forint.

Ha havi szintre bontjuk le a fenti támogatási volumeneket, akkor Pest megye havi átlagban 50 milliárdot kap (de a pénz nem oda áramlik ténylegesen, hanem a projekt helyszínére), míg Nógrád megye csak 1,1 milliárdot.

Az Átlátszó már az előző uniós ciklus nyertes projektjeinek jobb szemléltetése érdekében is készített egy adatbázist, most pedig ezt a 2014-2020-as ciklusra is elkészítette , amelynek az adatai a palyazat.gov.hu Támogatott projektkeresőjéről származnak. Ott azonban egyelőre még nincs térképes megjelenítés, így az új fejlesztés hiánypótló a nagyközönség számára.A térkép mögötti adatbázisban a 2015-2017 közötti nyertes projektek adatai vannak benne, településekre bontva és havi átlagban, illetve a településen élők számára vetítve (egy főre vetítve) is le lehet kérni, hogy ki, hol mennyi forrást nyert el. Emellett számos további szempont szerint (jogállás, év, megye, kistérség, stb.) is le lehet kérni az adatokat. Az adatbázisban jelenleg:Az adatbázis fontos jellemzője, hogy a kiválasztott listát különböző fájlformátumokba le is lehet tölteni, hogy akár az érdeklődő saját maga további vizsgálatokat is el tudjon végezni.Az alkalmazás segítségével különböző kimutatások is készíthetők, így például az, hogy az egyes Operatív Programokban mennyi nyertes projekt született már. Amint az onnan letöltött grafikonon látható, a környezetvédelmi és energiahatékonysági projekteket takaró KEHOP vezet egyelőre 843 milliárd forinttal, majd nyomában a közlekedésfejlesztések járnak 834 milliárddal. Eközben a kormány hivatalos adatbázisa szerint a KEHOP-ban a hatályos szerződések volumene 844 milliárd, míg az IKOP-ban immár 1066 milliárd.