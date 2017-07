Kilenc lépés, hogy az újabb EU-pénzekkel is jól járjon Magyarország

Nyúljanak a zsebükbe a németek

Mielőbb szülessen meg a végső alku a 7+2 éves büdzséről

Magyarországnak az az egyik legfontosabb érdeke, hogya mostani 25 milliárd euróról - hangsúlyozta a 7. Kohéziós Fórumon gyűjtött információi alapján Krisán László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és az EU-források Kollégiumának elnöke, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara új elnöke ennek kapcsánazon, hogy a Günter Öttinger költségvetési biztos által a Brexit miatt jelzett évi 10-12 milliárd eurós lyukatmert ez a német gazdaságnak is érdeke lehet.Krisán visszautalt arra, hogy korábban maga az uniós biztos is elismerte, hogyhiszen például az építő-, vagy gépipari cégek megrendelésein keresztül sok pénz áramlik vissza a német gazdaságba.Krisán szerint az Öttinger által vázolt többféle időtartamú uniós ciklus közül (5+2 év, 5+5 év, 7+2 év), mert a 7 év kellő ideig kiszámíthatóságot jelent minden tagállamnak, és közben a 3-ról 2 évre csökkenő "plusz idő" kellő ösztönzést ad a tagállamoknak a gyorsított forráslehívásra.Öttinger a beszédében azt is felvázolta, hogy a következő uniós költségvetés végső kereteirőlegyhangúan a tagállamok: vagy a 2018 nyarától 2019 nyaráig tartó periódusban, vagy majd a 2019 ősszel felálló új Európai Parlament mellett a 2019 ősztől 2020 őszéig tartó időszakban. Ezek közül Krisán szerintmert így gyorsabban és felkészültebben lehet elindítani a 2021-től kezdődő új uniós ciklust.

Ne büntessük a cégeket, jó lenne a lineáris szabályrendszer

Gondoljuk át a visszatérítendő források szerepét

vegyük már tudomásul, hogy nincs még itt az ideje a vt-források erőltetésének

A BKIK új elnökeazt a német kormányzati anyagban , majd a Bizottság minapi vitaindító anyagában is felbukkanó javaslatot, hogySzerinte ez a büntető jellegű javaslat egyrészt cél téveszt, mert Magyarország nem antiszolidáris, hanem csak a nemzeti érdekeit védi, másrészt az ilyen jellegű, a kormányt célzó szankciók úgyis a kis- és közepes vállalkozásokon csattannának gazdasági kár formájában.A német kormányzati anyag azon javaslatát viszontKrisán, amely szerint hagyni kellene a mostani kohéziós politika 3 lépcsős támogathatósági szabályrendszerét (egy főre jutó GDP, vagy GNI 75%-a alatt, 75%-90%-a között, 90% felett) és helyetteÍgy ugyanis az alacsonyabb fejlettségű régiók több támogatást kapnának. Amint korábban rámutattunk: a lineáris támogatási javaslat azért lenne Magyarország érdeke, mert2020 után már a 75%-os fejlettségi küszöb fölé billenne és nem zárható ki ezesetén sem, így ezek a régiók a következő uniós ciklusban már jóval kevesebb regionális fejlesztési (ERFA) és szociális támogatási (ESZA) forrásra lenne jogosult.Krisán hangsúlyozta:mert így duplán jól járna a központi térség. Ennek magyarázata, hogy a szétválással 2020 után a fejletlenebb Pest megye jelentős forrásokra lenne jogosult, és a németek másik felvetése szerint még az EU-átlagnál jóval fejlettebb Budapest is jogosult lenne valamennyi Kohéziós Alapbeli támogatásra,Krisán abban a vitában, hogy érdemes-e még jobban elmozdulni a vissza nem térítendő források (vnt) felől a visszatérítendő (vt) uniós források irányába, azt hangsúlyozta:és a magyar adatok alapján semmivel sem bizonyítható, hogy jobb lenne a hatékonyságuk, mint a vnt-források. Emiatt KrisánA téma kapcsánmég tovább ment: ő úgy fogalmazott, hogymert ez segítené a fejlesztési projektek finanszírozásának optimalizálását. Érvelése szerint a kombinált pályázati forrásokra inkább csak kiegészítő jelleggel lenne szükség, a források vállalkozók felé való hatékonyabb elosztása érdekében viszont

A képen balról jobbra: Zsabka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Ipari Tagozatának alelnöke, Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója és Krisán László, a BKIK új elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara új elnöke, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és az EU-források Kollégiumának elnöke.

Még bonyolultabb lenne a szabályrendszer, ha eltérő szabályok jönnének

Erősödik a brüsszeli lobbi az új kamarai vezetéssel

Arra a német kormányzati felvetésre, hogy a tagállamok közötti jelentős (területi és forrásfelhasználási) eltérések miattazaz más szabályok vonatkozzanak az egyes tagállamokra, Krisán László azt mondta:, mert ezzel egyrészt Magyarország várhatóan veszítene, másrészt visszautalt arra, hogy a több száz fősArra a kérdésre, hogy a 2014-2020-as ciklus szabályrendszerea választ adók 62%-a mondta azt, hogy "nem, jóval komplexebb", 24%-a azt, hogy "nagyjából azonos" és mindössze 14% mondta azt: "igen, egyszerűbb".Egy másik kérdés azt feszegette, hogy a szakmai közönség szerinta választ adók 38%-a úgy reagált, hogy "igen, radikális átalakítások kellenek", 58% szerint "néhány apróbb módosítás elegendő", további 4% szerint "nincs szükség változtatásra, mert bár nem tökéletes a rendszer, de ismerik".Krisán azt viszont szorgalmazza, hogyEzzel arra utalt, hogy minél inkább érdemes bevonni ezen folyamatokba a helyi és regionális szintű intézményeket, a gazdasági és szociális partnereket, a kamarákat és a civil társadalom képviselőit is.A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) új vezetése új szemléletet is hozott, amely az eddigieknél hatékonyabb vállalkozói érdekképviseletre és a brüsszeli információk jobb becsatornázására helyezi a hangsúlyt, ezért is vettem részt a Kohéziós Fórumon - emelte ki a Portfolio-nakelárulta: ennek jegyében létrejön a BKIK új kollégiumi rendszere, amelyek közülés a budapesti vállalkozói érdekekből fakadó, például a 2020 utáni támogatási rendszerrel összefüggőZsabka emellett jelezte, hogyamelyben a nagyobb súlyú, nemzetközi érdekképviseletre, nagy lobbitámogatásra szoruló vállalkozások javaslatait is felkarolják. Kiemelte: a Tagozat önálló képviseletet kap a kamara elnökségében, illetve a kollégiumi rendszer bevezetésével a nagyobb súlyú témákat külön kollégiumok vitatják meg és a vezetőik részesei lesznek a kamara elnökségének.