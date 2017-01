Kimondta May azt, ami rendkívül fájhat Magyarországnak is

Ez az egyes országok számára előre, 7 évre megígért pályázati kereteket is csökkenthetné. Ez nyilván azok számára fájna jobban, amelyek a közös kassza nagy haszonélvezői

Ez azonban csak akkor lenne tényleges veszteség számunkra, ha addig nem sikerül lekötni az országnak járó közel 22 milliárd eurónyi támogatási keretet számlákkal. Ha viszont sikerül, akkor a 2019-es brit kilépés anyagi következményei már nem hullanának ránk vissza, csak azokra a tagállamokra, amelyek lassabban ébredtek a 2014-2020-as pályázati ciklus megvalósításával.

Ha flottul mennének a kilépési tárgyalások és 2018 őszére kialakulnának a végső keretek, amit 2019 tavaszáig a tagállamok és az Európai Parlament is jóvá tudna hagyni, akkorhogy onnantól kezdve nem fizeti be a "tagdíját", igaz nem is nyerhetnének a pályázói a közös kasszából.Könnyen előállhatna ugyanis az a helyzet, hogy a brit befizetés kiesését nem pótolja egyik tagállam sem, így az elosztható EU-s torta mérete menetközben csökkenne.(Lengyelország, Magyarország, Csehország, Románia, Bulgária).A Citi tavaszi elemzése azt vezette le, ha az egyes években a közös uniós kassza 10%-át kitevő brit (bruttó) befizetés kiesne, és ezt senki sem pótolja, akkorAmint arra korábban mi is felhívtuk a figyelmet és a magyar kormány is egyre nyíltabban kommunikálta: Amint múlt héten Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón jelezte és így a versenyfutásban talán elkerülhető lehet az a forrásvesztés, amelyre egyébként Günter Öttinger új uniós biztos a múlt heti uniós parlamenti meghallgatásán is felhívta a figyelmet.Ezzel együtt rengeteg egyéb bonyolult kérdéstől is megmenekülne a közösség, ha a britek még végig befizetnének a most futó közös költségvetésbe (pl. olyan kérdésektől is megmenekülnénk, hogy egy 2019 tavaszi brit kilépéssel mi legyen a brit céges és állami pályázókkal, ők meddig benyújtott pályázatokkal nyerhetnek a kasszából, stb.)