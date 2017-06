Kiszivárgott a brüsszeli anyag, ami álmatlan éjszakákat okozhat Orbánéknak

Az ötödik papír előzményei

Két koordinátarendszerben készült a papír

A tagállami hozzájárulás növelésének ugyanakkor alternatívája lehet az is, ha az EU az eddigiekhez képest más bevételi források, például adóbevételek után néz. A saját források rendszerének megreformálásáról január elején egy részletes jelentést tett le az asztalra a Mario Monti korábbi olasz miniszterelnök csapata, amelyet akkor mi is részletesen bemutattunk.

Az öt integrációs forgatókönyv következményeit vázolják

Nagy hangsúly lesz a feltételekhez kötött pénzkifizetésen

A kohéziós politikáról szóló rész tüzetesen foglalkozik a támogatások feltételekhez kötésének koncepciójával is. Így felveti majd a makrogazdasági feltételrendszer továbbfejlesztésének, és annak is a lehetőségét, hogy az európai szemeszter keretében elfogadott országspecifikus ajánlásokat a régiókra is kiterjesszék, és ezekre fókuszálják a forrásokat.

A Bruxinfo cikke emlékeztet rá, hogy az az anyag, amiről jövő szerdán szavaznak, aamit az Európai Bizottság közzétesz. Tavasszal Juncker elnök ötféle verziót vázolt fel az EU lehetséges jövőbeli működési modelljeként a jelentős integrációs visszalépéstől kezdve a jelentős integrációs előrelépésre. Ezt követően megjelent a globalizációról, az európai szociális juttatási rendszerek összehangolásáról, illetve a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló vitaanyag is, utóbbit mi is részletesen feldolgoztuk:A magyar kormányfő a ma véget ért kétnapos EU-csúcson is azt mondta, hogy ősztől nagy változásokra lehet felkészülni:A jövő szerdán véglegesítésre kerülő anyag, hiszen a dokumentummal a Bizottság széleskörű társadalmi és szakmai konzultációt kíván elindítani. Ennek végén, valamikor 2018 nyarán elkészülhet jogszabályi javaslat a többéves keretköltségvetésről.A még véglegesítés előtti költségvetési anyagpróbálja beazonosítani a különböző finanszírozási opciókat anélkül, hogy bármilyen konkrét összeget is említene - írja a Bruxinfo magasrangú forrására hivatkozva.a közös politikák finanszírozására rendelkezésre álló pénz, ha csak a kormányok nem mutatnak hajlandóságota hiányzó rész pótlására., hiszen az eddiginél több dologra, köztük jó néhány új kihívásra kellene pénzt fordítani a közös büdzséből, mint amilyen a közös védelmi politika, a belbiztonság vagy a külső határok megerősítése. A közös védelmi politikáról egyébként az EU-csúcson döntések is születtek:, ami többek között a közös unós társasági adóalap témáját is feszegette. Az új adóbebevételek témájára akkor erős elutasító álláspontot fogalmazott meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter:A Brexit mellett egy másik logikát is tükrözni fog az Oettinger-féle papír. A vitaanyagban a Bizottság most kísérletet tesz arra, hogyMivel a tagállamok között még jószerével el sem kezdődött a vita a jövőbeni kívánatos modellről, és másfelől a Brexit konkrét pénzügyi feltételeinek a kitárgyalása még egy darabig eltarthat,Az EU finanszírozásáról szóló munkadokumentum a Bruxinfo értesülése szerintA Bizottság mindkét esetbenarra vonatkozóan, hogy milyen irányba fejlődjön tovább ez a két kulcsfontosságú politika.A vitaanyag nagy hangsúlyt helyez majd az uniós költségvetés hozzáadott értékére, ami annyit tesz, hogyErre egyébként már a jövő hétfő-keddi brüsszeli konferenciára kiadott anyag felvezető interjújában is utalt Oettinger:Jean-Claude Juncker bizottsági elnök ugyanakkorami büntetne egyes tagállamokat a másokkal való szolidaritás megtagadása miatt - erősítették meg a Bruxinfo forrásai.A lap úgy tudja, hogy a biztosok által szerdán a témáról tartott vitán többen is támogatták azt, hogyDe, ha ez bele is kerülne a végleges papírba, akkor is csak elvi síkon, opcióként és kibontás nélkül.Amint mi is megírtuk:, amit a német kormány fogadott el még májusban a kohéziós politika jövőjéről (a német álláspontot részletesen ismertettük korábban). Erről bővebben az alábbi cikkekben, illetve elemzésben írtunk: