Krisán: a korábbi időszak uniós pénzeinek kétharmada külföldi cégekhez került

1 adó be, de cserébe 2 adó ki

1 engedély be, de cserébe 2 engedély ki

1 jogszabály be, de cserébe 2 jogszabály ki a deregulációs rendszer keretében.

2007-2013-as időszak forrásainak 66%-a külföldi cégekhez landolt be, áttételesen és közvetlenül.

Krisán László az uniós források témakörének szereplőivel indította előadását. Az intézményrendszer körül a kérdés, hogy beleroppan-e vagy rugalmasan reagál, az EU esetében az a fontos kérdés, hogy adja vagy nem adja, míg a kisvállalkozások szerepe abban a tekintetben fontos, hogy élnek-e a pályázati lehetőségekkel vagy visszaélnek velük.Ha ez az uniós pénz ilyen mértékben beérkezik a rendszerbe, akkor figyelni kell arra, hogy a vissza nem térítendő, valamint a visszatérítendő támogatások, a tőke és a garancia eszközök milyen súlyban kapnak szerepet.Megítélése szerint sok minden jó irányba megy az EU-pénzek tekintetében. Itt megemlítette a kiírások tarthatóságát, a pályázatok tartalmi értékelését, a bírálói rendszer elkészültét és azt, hogy folyik a párbeszéd a piaci szereplőkkel.Mindezek mellett ugyanakkor a veszélyekre is rámutatott: az új közbeszerzést övező kockázatokra (itt figyelmeztetett, hogy be fog indulni egy tanácsadói piac), a döntési sebességet, a kifizetési kockázatot és az apparátus szerepét, terheltségét említette még meg.Egy mondatában felrótta, hogy a KPMG nem kereste meg a KAVOSZ-t, amikor a Miniszterelnökség megbízásából készített elemzéssel foglalkozott, ezek után kérdés, hogy a piaci vélemények tükröződni fognak-e ebben az elemzésben, ami a 2007-2013-as ciklus uniós pénzeinek felhasználását vizsgálta.Fontos javaslattal is élt Krisán László. Ha a kormányzat meg akarja regulázni a kkv-szektort, akkor tartsa szem előtt a következőt:Fontos megállapítása volt továbbá, hogyKiemelte azt is, hogy ideje lenne a hazai sajátosságokat figyelembe venni. Példaként említette, hogy nem mindenkit lehet rávenni arra, hogy fejlesszen és beruházzon, mert nem feldolgozóipari vállalkozásokról van szó többségében, hanem szolgáltatófókuszúak a kkv-k.