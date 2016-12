Krisán: a magyaroknak is rá kellene ugrania a Juncker-tervre

Nagy szükség volna rá, miközben alig van érdeklődés

A garancia (az uniós konstrukció pontos részletei az alábbi keretes írásban olvashatók) fontos előnye, hogy a rá allokált pénzt sokszorosan, akár 8-15-ször is fel lehet használni, illetve a vállalt garancia mellett akár 20-30-szoros beruházási érték is mobilizálható a kkv-k körében - hangsúlyozta a termék előnyeit Krisán.

Hogy állunk eddig?

Krisán László szerintabban, hogy mekkora forrást tudtak eddig elhozni a nagyobb, gazdagabb nyugati EU-tagok és mennyit a kisebb, kelet-közép-európai tagok az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (EFSI). Úgy látja: ha a mi régiónkban ennyi ország nem ugrott rá erre a jó forrásszerzési lehetőségre, akkorHozzátette: ezzel együttazon, hogy mi lehet a korlátozott érdeklődés háttere, az eddig benyújtott csekély számú projekt, illetve megállapodás, mert, hogy a kockázatosabbnak ítélt kis- és középvállalkozói projektek is finanszírozáshoz jussanak.Éppen emiatt úgy látja, hogy az eddiginél is fontosabb szereppel kellene bírnia a magyar intézményrendszerben a garanciavállalásnak, mert az adatok alapján kérdéses, hogy ténylegesen elérik-e a céljukat az itthoni garanciaintézmények.A Portfolio egy november végi brüsszeli út után a december 2-i elemzésben mutatta be részletesen a Juncker-terv első másfél évének eredményeit, a nagyfokú eltérést az egyes országok eredményeiben és az Európai Bizottság által készített országrangsort. Ahogy rámutattunk: míg a Bizottság 4 kkv-megállapodásról beszélt, addig Magyarországon csak kettő volt bejelentve és ugyanennyit mutatott az EIF oldala is (K&H Bank, Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, 225 millió eurós összérték portfólió garanciaként, illetve portfólió viszontgaranciaként). Rákérdeztünk az eltérés hátterére és a finanszírozás pontos méretére és az Európai Bizottság Sajtószolgálatának sajtószóvivője írásban jelezte:, így már nem is érhető el és egyúttal december 20-án jelezte a friss adatokat. Az akkori állapot szerintaz Európai Beruházási Alap (EIF) és a magyarországi intézmények között a kkv-finanszírozásra (a harmadikat nem árulta el), amelyrekicsit még magasabbat, mint a Krisán László által említett kedvező forgatókönyv.Ezt követően egyébként a Bizottság által december 23-án frissített országrangsorban Emellett már azt tartalmazza a szöveges összegzés, hogy 17 millió eurónyi keretet különítettek el az EIF-ből, amely várhatóan 612 millió eurónyi kkv-beruházást mobilizál majd (utóbbi számot már november közepén is jelezték).pedig az is kiderült az összegzésből, hogy(egy osztrák-magyar közös projekt eredményeként), a segítség 9 millió euró lesz, amely nyomán várhatóan 14,5 millió eurónyi beruházás indul meg.