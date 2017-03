Lázár: nálunk még lehet pénzzel motiválni a dolgozókat

Lázár beszédének főbb üzenetei:

Tartjuk a szavunkat abban, hogy amit ígértünk a 7-13-as ciklus lezárásában, azt sikerült teljesítenünk

Nem lesz forrásvesztés hála annak az 1800 állami tisztviselőnek, aki megfeszített munkát végzett, de mindehhez "az EU konstruktív hozzáállása is kellett".

Lázár úgy látja: az EU-ban is sokan abban érdekeltek, hogy a régió fejlődjön, ne törjön meg a lendület, és a források jól kerüljenek felhasználásra

A 100%-os forráslehíváshoz intézményi reform is kellett, és az elszámolási időszakot idén június végéig be fogják fejezni, igaz vannak még viták, egy-két dologban (ezek a 7 évre szóló keret 5-6%-át érintik egyelőre, ezért áll egyelőre 94%-on a brüsszeli forráslehívási ráta).

Fontos tapasztalat, hogy a 2007-2013-as ciklusban korábban a Bizottság által problémásnak tartott számlaarány 4-5%-ról 3% alá esett, ami mindenképpen jó és nemzetközi szinten is kedvező

jelenleg a 2014-2020-as tejes pályázati keret 97%-a van a piacon (meghirdetve), a következő egy hétben a fennmaradó 3%-nyi rész is megjelenik, így tehát tartottuk a szavukat abban is, hogy a 7 éves keretre szóló pályázatok 100%-át kiírjuk 2017. március 31-ig.

A 7 évre szóló keret a kormány számításai szerint 60-65%-át fordítjuk közvetlen gazdaságfejlesztésre, míg az ellenzék inkább 50-55%-ot mond.

Kép forrása: Portfolio, Stiller Ákos

Két főbb eredmény

Mi úgy gondoljuk, hogy a mi munkánk eredményétől nem elválasztató a gazdaság erősödése

mindenki jól jár ezzel a pénzzel, maradjunk annyiban.

nem látom kristálytisztán, hogy mi fog történni 2019 után és mire képes a magyar gazdaság az EU-pénzek nélkül.

Lázár szerint a választásokhoz közeledve a politikának képesnek kell lennie megmagyarázni az embereknek azt, hogy az elmúlt 7-8 évben mit végzett a kormány. Elmondása szerint két főbb dolgot sikerült elvégezni/elérni. A kormány komoly politikai, konfliktusokkal járó lépéseket tett az ország szuverenitásának megerősítése érdekében és ezzel együtt erősítette a magyar gazdaságot, javította a kilátásokat.és számokkal, tendenciákkal mutatta be, hogy az államadósság, a költségvetési hiány és a munkanélküliségi ráta terén milyen előrelépést sikerült elérni az elmúlt években. Szavai szerint sok városban már 3% alatti a ráta, azaz a munkanélküliség munkaerőhiányba csapott át. Azt is kiemelte, hogy az ipari termelés folyamatosan növekszik, a lakás- és házépítési engedélyek száma pedig jelentősen nőtt 2016-ban.Lázár azokra a vitákra utalva (hogy mennyi pénz marad Magyarországon az itt kifizetett EU-pénzből és mennyi áramlik vissza a nettó befizetők cégeihez) azt mondta:A miniszter leszögezte: a források célja a gazdaság megerősítése, de egyúttal elismerte:A munkanélküliség átcsapott munkaerőhiányos állapotba, a közfoglalkoztatás nélkül is százezres méretben nő a foglalkoztatottak aránya. Az a világ véget ért, hogy a magyar vállalkozások versenyképességét pozitívan befolyásolta a bérszint. Vége annak a világnak, hogy a vállalkozások nem foglalkoznak az innovációval. Nemcsak az államnak, hanem a vállalkozásoknak is versenyképesebbnek kell lenniük - emelte ki.Valamelyik hétfőn a közeljövőben tudjuk publikálni az elemzést, amit a KPMG készített a Miniszterelnökség megbízásából. Ez bemutatja, hogy a 2007-13-as ciklus forrásai hogyan hasznosultak. Előjáróban azt mondta, hogy a nyertes cégek felére igaz, hogy a források a vállalkozói jövedelmek kiegészítésére kerültek kifizetésre, az agráriumban pedig szinte mindegyik nyertesre igaz ez.

Kép forrása: Portfolio, Stiller Ákos

Számok az EU-forrásokról

123 ezer nyertes pályázó a 2014-20-as ciklusban. A korábbi 44 ezerrel nagy átfedés van.

A források megszerzésének képessége szűk vállalkozói rétegnél van meg.

A felhívások március 31-i 100%-ban megjelennek. A kiírásra koncentrál a kormány, de Magyarországnak nincs oka a kapkodásra.

Magyarország áll a legjobban a régiós országok között mind a meghirdetés, mind az igényelt, leszerződött és kifizetett támogatások tekintetében.

A források fele le van kötve, ez 4-4,5 ezer milliárd forint.

1800 embert vesz részt ebben a kormányzati munkában.

Premizálja a kormány azokat a munkatársakat, akik ebben a munkában részt vesznek.

2016-ban 2000 milliárdos kifizetést sikerült elérni.

Ha idén 2200 milliárdot sikerült kifizetni, akkor a kollégák 12 havi prémiumot kapnak - mondta Lázár. Ha 2700 milliárdot, akkor 24 havi prémiumot kapnak.

Nekünk még olyan munkatársaink vannak, akik pénzért hajlandóak dolgozni

Van lassulás, de a legfőbb érdeket szolgálja

Kérdés-válaszok

Lázár: megemelhetjük az elszámolható költségek mértékét

Lázár János ezt követően az uniós forrásokra vonatkozó számadatokat ismertette.- jegyezte meg a tárcavezető.Lázár az állami projektértékelői rendszer felállítása kapcsán elismerte, hogy a korrupciós kockázatok csökkentése és a transzparencia növelése érdekében kellett létrehozni az állami projektértékelői rendszert, még a pályázati folyamatok lassulása árán is. Hozzátette: "lassabb lesz az értékelés, de sokkal igazságosabb lesz" és ezzel a társadalmi célokat mindenképpen jobban szolgálja.Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság minden lezárt program tekintetében 5-7 év után is ellenőriz, azaz vannak a '90-es évekbeli ügyek, amiket most vett elő a Bizottság. Ez tőlünk független, a Bizottság érdeke a szigorú elszámolás, "ezt mindeninek meg kell értenie" és jelezte: a kormány ebben konstruktív hozzáállást fog biztosítani.Feltette a kérdést: "maradnak-e ezek a források? - Nehéz erre világos választ adni", de hozzátette: Magyarország a V4 elnöke lesz júniustól és a következő ciklus összeállításának előkészítő munkái már megindultak. A minapi Öttinger-nyilatkozatra reagálva megjegyezte: "van annak hangja, hogy nem nettó befizetőkről, hanem a nettó haszonélvezőkről beszélünk", azaz a nettó befizetők országaiba rengeteg pénz áramlik vissza, "ezért is mondom azt, hogy valójában mindenki jól jár ezzel a pénzel." Példaként említette: a magyar gépgyártás hiánya mellett a német gépeket veszi meg pályázó, de közben a saját üzleti tevékenysége is javul, és a német gépgyártóé is.Visszatérve a 2020 utáni időkre: "nehéz megmondani a kassza jövőjét, de én úgy gondolom, hogy ha nem változnak a feltételek, akkor maradniuk kell a kaszáknak, tekintettel arra, hogy ezt a pénzt nem ajándékba kapjuk", illetve már mi is 3000 milliárd forinttal hozzájárulunk 7 év alatt a közös kasszához. Hozzátette: a megkapott EU-pénzért cserébe anno, az EU-ba való belépésért cserébe vállaltuk, hogy megnyitjuk a piacainkat a tőke, szolgáltatások és munka terén. Hozzátette: "talán az egy radikális leegyszerűsítés, hogy ez egy mi pénzünk", azaz inkább az a jó megállapítás, hogy ez a pénz tényleg mindenkinek az érdeke.Lázár előadása végén néhány kérdésre is lehetőséget adott a közönség soraiból. Az egyik kérdés azt feszegette, hogy az állami projektértékelői rendszer lassú döntéshozatala miatt számos önkormányzati TOP-os projektnél fennáll a veszély, hogy átcsúszik a befejezése a jövő évi parlamenti választásokon, és a politikai nyomás majd a következő időszakban a minőség rovására megy. Lázár hangsúlyozta: az önkormányzati választások 2019-ben lesznek, addigra el tudnak készülni ezek a projektek, de felhívta a figyelmet, hogy "a képviselőtestületi döntések nélkül egyetlen eredményt sem hirdetünk ki", azaz vállalni kell a projektekkel kapcsolatos politikai felelősséget a településeken. Hozzátette: a következő hetekben rengeteg pályázati eredményt fognak kihirdetni, sok TOP-os eredmény lesz is lesz, hiszen leértékelésre kerültek, és kihirdetés előtt állnak.A fentiekkel együtt elismerte: "a gyorsítás az érdekünk", de hangsúlyozta: valójában nincs szükség a kapkodásra, mert összgazdasági és társadalmi szempontból az elkészült projektek minősége is rendkívül fontos. Arra hívta fel az önkormányzatok figyelmét, hogy ne tegyék meg azt, hogy előbb kivitelezőt választanak ki, és aztán tervezőt, mert ez sok problémához és kötöttséghez vezet. Felvetette, hogy eljött az idő arra, hogy a 2007-2013-as ciklusban végrehajtott uniós fejlesztések során a projektek fenntartási költségeit is vizsgálni kell (mekkora megtakarítás történt a projekt előtti állapothoz képest).2019-től, amikor már nem lesznek EU-források, hány száz vagy ezer milliárd hazai fejlesztési forrást lehet majd betervezni? - érkezett a kérdés Lázár Jánoshoz. A miniszter szerint 2017-ben és 2018-ban még lesz "erős kifizetés", és 2019-ben is lesz még valamennyi. Megjegyezte: az a jóslat nem valósult meg, hogy EU-forrás nélkül nem lesz gazdasági növekedés. 2020 után nem tudjuk mi lesz, de lesz valami. Kontúrokat látni: az biztos, hogy a visszatérítendő források felé mozdul el az Európai Unió, és nagyon erős a törekvés az intézményrendszer központosítására is - mondta Lázár. Lesz forrás, az eljuttatásának a technikája és intézményrendszere fog jelentősen változni. Azokban a programokban, amelyek már központosítottak (pl. Juncker-féle fejlesztési terv), Magyarország egyelőre csak közepes eredményeket tud felmutatni. Ami a fejlesztési tervet illeti: a közlekedési infrastruktúrát és általában az ország infrastruktúráját jelentősen kell erősíteni, és meggyőződése, hogy az egészségügy és az oktatás infrastruktúrájába is jelentős összeget kell tennie a következő magyar kormánynak. Mindemellett folytatni kell a hazai vállalkozásokat érdemben támogató gazdaságpolitikát - húzta alá Lázár.A Modern Városok Programban mekkora összeggel és mikor indulhat el a kisebb városok részvételének lehetősége? - kérdezték a minisztert. A főváros és a GDP termelésében szintén jelentős szereppel bíró 23 megyei jogú város programja után újabb programok indítását tervezi a kormány. A magyar lakosság nagy része olyan kistepelülésen él, ahol nem keletkezik elegendő helyi adóbevétel, bármit is tesznek, ezért kell számba venni a 2000 fő alatti, és a nagyjából 2000-5000 közötti, illetve afölötti városokat. Óriási lehetőség, hogy leromlott városokból hogy lehet ismét gazdasági központ. Idén 400 milliárd forintot kapnak őszig a megyei jogú városok.Miért vannak szinte kizárva a mikrovállalkozások K+F forrásokból? - kérdezte egy újabb résztvevő. Az elmúlt évek tapasztalata e téren finoman fogalmazva is vegyesek voltak, ugyanis jó részük bérkiegészítésre ment e forrásoknak, és nem alakult ki belőle a kormány gazdasági produktum - válaszolt Lázár. Pálinkás József és szervezete gondoskodik arról, hogy a K+F célú forrásokból végül gazdasági hozzáadott érték legyen, az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket közösen megvizsgálják.Egy másik téma kapcsán Lázár azt mondta: az előző ciklusban a pályázatoknál általában 35-40%-ot engedett a rendszer előkészítésre elszámolni, ezt a mostani ciklusban maximum 15,5%-ra szorították, deA korábbi magas arány azonban nem térhet vissza, de azt, hogy milyen szintig emeljék vissza, a következő időszaki konstruktív egyeztetéseknek kell kiérlelnie. Azt tanácsolta, hogy várjanak egy évet még a mostani arányok mellett és eközben kerüljön sor az egyeztetésekre.