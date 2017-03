Ma újra vitáznak a parlamentben az EU-pénzek felhasználásáról

Az MTI összefoglalója szerint a parlament aktuális ülésének befejező napja délelőtt 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, ezt a kérdések és az azonnali kérdések követik, egy-egy órában.A képviselők ezt követően mondhatják el véleményüket az uniós kifizetésekről. Az elfogadott napirend szerint a vitára több mint hét óra áll rendelkezésre, a kabinet 40 perces nyitóbeszédét követően a kormánypárti képviselők négy órában fejthetik ki véleményüket, míg az ellenzéki és független képviselőknek ugyanerre összesen három órájuk lesz.Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a múlt csütörtöki Portfolio Uniós Források konferencián azt mondta: egyik hétfőn nyilvánosságra hozzák majd azt a KPMG tanulmányt, amelyet a Miniszterelnökség rendelt meg azért, hogy a 2007-2013-as forrásfelhasználás tapasztalatait részletesen megvizsgálják és ebből is következtetéseket tudjanak levonni a mostani ciklus forrásfelhasználására tekintettel. Az anyag egyik főbb megállapítását Lázár János és Csepreghy Nándor is hangoztatta a konferencián, miszerint egyes ágazatokban (pl. mezőgazdaság) a kifizetett EU-támogatások jórészt csak a jövedelempótlást szolgálták, azaz nem ösztönöztek valódi hatékonyságjavításra, a termelékenység fokozására, márpedig ez is a célja lett volna a kifizetett pénzeknek.A múlt csütörtöki konferenciáról szóló beszámolóink, illetve a friss cikkeink: