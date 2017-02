Megfenyegette a briteket Juncker - Ez óriási hír Magyarországnak!

A Brexit és az EU-s keret biztosan szóba kerül a Portfolio március 23-i Uniós Források konferenciáján, amelynek nyitóelőadását Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője tartja és neves kutatók, elemzők, banki szakemberek is előadnak, illetve részt vesznek panelbeszélgetésekben. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Ez volt a veszély

Ez volt a Brexit-kampány egyik legfőbb (de hamis) ígérete, miszerint a kilépés után nem kéne heti 350 millió fontot becsengetni a brüsszeli kasszába.

Elkerülnék a britek miatti költségvetési lyukat

Ha tehát az EU érvényesíteni tudná a Michael Barnier által vázolt tárgyalási stratégiáját, akkor a briteknek 2023 végéig, a pénzügyi ciklus valódi végéig folyamatosan kellene teljesíteni a befizetést, ami a Telegraph szerint 60 milliárd eurós nettó költséget okozna a briteknek (ez lenne az ún. Brexit-számla).

Mégsem kellene annyira sietni?

Idén március 31-ig az összes uniós pályázatot meg kell hirdetnie az Irányító Hatóságoknak (a 7 évre szóló keret 90-92%-ánál járunk most, tehát ez eléggé reális)

Idén legalább 2200-2700 milliárd forintnyi EU-támogatást kell kifizetni (ennek középértéke az idei becsült GDP 6,5%-a, azaz brutálisan nagy összeg, ami a tavalyi 1987 milliárdot követné, ami a tavalyi GDP 6%-a volt)

A pályázati nyertesekről szóló döntéseket (azaz a források lekötését) 2018. március 31-ig ki kell hirdetni, sőt hétfő este Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője már olyan jelzést tett, hogy ezt előre kellene hozni idén év végére

A 7 évre járó uniós pénzek döntő részét ki kell fizetni 2019 körülig (hogy az így keletkező számlák minél nagyobb részét ki tudjuk fizettetni Brüsszellel még a Brexit előtt, pontosabban az ebből eredő költségvetési "lyuk" előtt).

a 2018-2019-es parlamenti és önkormányzati választások közeledte,

kellemetlen tapasztalatai voltak a 2007-2013-as ciklus végének és ezekbe a problémákba nem szeretne még egyszer belefutni a mostani ciklus végén a kormány. Ennek lényege: nagy csúszással indult az előző ciklus megvalósítása, így a források nagy részét óriási küzdelmek árán a ciklus utolsó harmadában (2013-2015) tudtuk kifizetni. Ennek volt olyan következménye is, hogy a ciklus végén fejtették ki a pénzek az intenzív gazdasági növekedésélénkítő hatásaikat, így ha már belendült az államigazgatás, nem akarta megengedni a kormány, hogy a kifizetési tempó újra tartósan és jelentősen lelassuljon.

Amint azt januárban és múlt héten is körbejártuk: nagyon sok problémát és számos (lassabb) országnak forrásvesztést okozna, ha a britek a 2014-2020-as ciklusban (ami valójában az n+3-as szabály miatt 2023 végéig tart!) menetközben lépnének ki. A brit érdekek szerint ugyanis(vagy legfeljebb annyit, hogy a kutatás-fejlesztési programokban továbbra is tudjanak pénzt elnyerni).Ha viszont a brit befizetés elmaradna (az egyes évektől függően évente nettó értelemben kb. 10-14 milliárd euró, az éves EU-s büdzsé közel 10%-a), akkor azt vagy kipótolnák a nagy tagállamok, vagy(a 7 évre szóló keretösszeg 10%-os elvesztése esetén).Ehhez képest a brit Telegraph hétfői információi szerint az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója nemrég arról egyeztetett az EU27 tagállamok képviselőivel:Ezeket a kötelezettségeket ugyanis szabad akaratból vállalták még 2011-2012 táján és a 7 éves keretköltségvetést kizárólag minden tagállam egybehangzó akarata mellett lehet menetközben megváltoztatni.Ha a tervek szerint március végéig a britek aktiválják a kilépési klauzulát (ez a jelek szerint elég nagy esélyű ), akkor a szabályok szerint elvileg. Mivel rendkívül komplexek a kilépési tárgyalások, így esélyes, hogy elhúzódnának, de csak a tagállamok egyhangú akarata mellett lehet kitolni a periódust. Ha nem tolják ki 2 éven túlra, akkor 2019 tavaszán hivatalosan is megtörténne a kilépés.az Európai Bizottság elnöke, aki szintén arra figyelmeztetett, hogy amit a britek előre szabadon vállaltak, azt pénzügyi értelemben teljesíteni kell. Emiatt úgy fogalmazott: a kilépésnek "nagyon borsos" ára lesz. Juncker arra is célzott:A Bizottság elnöke arról sem kertelt, hogy milyenek lesznek a brit kilépési tárgyalások: ezeketés azt mondta, évek kellenek a britek EU-ból való kilépésének kereteit.A fenti forgatókönyv tehát: ha menetközben megszűnik a brit befizetés, akkor a költségvetési lyuk miatt forrásokat veszítünk (pontosabban versenyfutás lesz a forrásokért, hogy ki tudja lekötni a saját országának rögzített keretet a közös büdzsében még meglévő forrásokból). Emiatt a tavaly nyári brit népszavazás ótaazért kell felpörgetni a pályázatok meghirdetését, a nyertesek kihirdetését és a pénzek kifizetését, mert csak így tudjuk biztosan elhozni a Magyarországnak előre megígért uniós keretösszeget Brüsszelből.Azt, hogy végül a folyamatosan felpörgetett állapotban tartott kifizetések milyen kifizetési pályához vezethetnek, az alábbi grafikonon már többször szemléltettük: meglehetősen orrnehéz, illetve púpos pályát lehet kalkulálni a fenti célok mentén.

A fenti Juncker-fenyegetés, ha ezt a stratégiát valóban érvényesíteni tudná a Bizottság, ugyanakkor abba az irányba mutat: mégsem kell annyira sietni a magyar kormánynak a pályázatok forrásainak lekötésével és a pénzek kifizetésével. Persze a nehéz Brexit-tárgyalásokon még bármi lehet, így tehát a magyar kormány szempontjából a forrásvesztés kockázata továbbra sem tűnt el.

Egy másik irány szerint is jól járhatnánk

A britek ugyanis a 2020 utáni újabb keretköltségvetésbe már bizonyára nem akarnak érdemben befizetni, azaz emiatt szűkülhet a felosztható torta mérete, így az abból elhozható magyar források mérete (mellette pedig azok szerkezete is).Az elmúlt napokban jött egy másik, Magyarország számára kedvezőnek tűnő hír is: sajtóértesülés szerint a brit kormány az ázsiai és afrikai országoknak szántAz évi 12 milliárd fontos brit pénzügyi alap egy részének átcsoportosítása a brit elgondolás szerinttámogassák a britek követeléseit egy előnyös kereskedelmi megegyezéshez és segíthetne csökkenteni a számlát, amit a briteknek a kilépéskor kellene fizetni.