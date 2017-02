Miért nem robbant még fel a gazdaság a sok EU-pénztől? - Már nem rejtély

A tavaly kifizetett 1739 milliárd forintnyi 2014-2020-as EU-támogatás 77%-a szállítói-, illetve támogatói előleg formájában ment ki a kedvezményezetteknek (nem pedig teljesítést igazoló számlák alapján), és amint a cikk végi táblázatban látható: a legnagyobb része a gazdaságfejlesztési, területfejlesztési, illetve környezetvédelmi és energetikai projektekre érkezett

A kifizetések közel kétharmada állami kedvezményezettekhez érkezett, akik sokszor a megkapott előleget egy az egyben az Államkincstárnál nyitott külön számlán parkoltatják, mert csak lassan tudják elindítani a projekteket. (Az állami kedvezményezettek a támogatási szerződés után rövid időn belül jogosultak a projekt 100%-át is támogatási előlegként megkapni és ezt addig ott is kell hagyniuk, amíg nem futnak végig a jellemzően több hónapig eltartó közbeszerzések és csak azok eredménye után tudják a pénzeket kiutalni a szállítóiknak - a szerk.)

A lap úgy fogalmaz: ez az állami előleg kifizetés "nem segíti a gazdaságot, hiszen valójában ezeken a pénzeken senki sem rendel meg semmilyen árut vagy szolgáltatást" (egyelőre - a szerk.).

szállítói előleg összesen 137 Mrd Ft,

támogatói előleg 1209 Mrd Ft

tényleges teljesítés alapján számlaalapú kifizetés 393 Mrd Ft.

Éppen emiatt tehát egyelőre nem meglepő, hogy a rengeteg EU-s kifizetésnek csak kis része látszik a magyar gazdaság főbb makroadatain (ipari termelés, építőipar, rendelésállományok, GDP-növekedés). Ezek a hatások majd a tavaszi-nyári hónapoktól lesznek egyre látványosabbak, ahogy haladnak előre a projektek.

Bár a cikk nem említi meg, de tegnap megírtuk, hogy(minden idők legnagyobb egyhavi kifizetése volt), azaz nagyon friss még a kifizetés. Az 1739 milliárdos kifizetés megoszlása egy korábbi cikkünk szerint A fentiek szerint tehátés a pénzek jelentős része a nagyobb állami projektekre ment. Azokat azonban egyelőre kötelezően az Államkincstár számláján parkoltatják, amíg a közbeszerzések és egyéb teendők lebonyolításával nem végeznek. Csak ezt követően kezd majd a pénz szétáramlani a gazdaságba és ezt követően kezdi el kifejteni élénkítő hatását.Mivel az EU-s kifizetéseknek bőven lesz idén is utánpótlása (a kormányzati cél 2200-2700 milliárd forintnyi új kifizetés, ami új történelmi csúcs lesz), ígyA dinamikus GDP-növekedés ugyanis már az EU-pénzek nélkül is kalkulálható (bázishatás, CSOK, hazai költségvetésből finanszírozott sokféle és nagy infrastrukturális beruházás, stb.), így ahogy pár hete rámutattunk: nem lennénk meglepve egy a 3,5-4% körüli idei GDP-növekedésen, amivel Matolcsy György jegybankelnök anno sokakat meglepő előrejelzése is teljesülne.