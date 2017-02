Milliós bónuszért szakadtak meg a magyar állami alkalmazottak

Összességében elmondhatjuk, hogy a kormány már a 7 évre szóló keret 85%-ára kiírta a pályázatokat, azaz a döntő többségük már ismert a piac számára, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyik felhívásra már be is lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Az elmúlt hónapban ugyanis a hivatalos pályázati oldalon megjelent közlemények arról tájékoztatták a pályázókat, hogy számos pályázati felhívás beadásának kezdő időpontját későbbre csúsztatták több technikai ok miatt. A 85%-os meghirdetési arány alapján tarthatónak látjuk a kormány azon célját, hogy idén március végére a 7 évre szóló uniós keretösszeg egészére kiírják a pályázatokat.