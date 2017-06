Navracsics: szó sincs brüsszeli zsarolásról, ez magánvélemény volt

az üzenet a kimaradóknak szólt, köztük Magyarországnak, illetve Lengyelországnak, amelyek az eddigi tapasztalatok alapján az uniós ciklusok nagy nettó haszonélvezői. Az időzítés kapcsán úgy fogalmaztunk: az is árulkodó, hogy Vera Jourová javaslata azután hangzott el újra erős érveléssel, hogy múlt héten a német javaslatot (jogállamisági keretekhez kötnék 2020 után az EU-s kifizetéseket) lényegében a Bizottság elnöke is "lesöpörte az asztalról", a regionális politikai biztos pedig nekünk adott nyilatkozatában jelezte az ellenkezését a német javaslattal kapcsolatban. tegnapi nyilatkozat kapcsán mi is hangsúlyoztuk, hogy ez egyelőre nem hivatalos bizottsági álláspont, és bizonytalan, hogy mi lesz egy ilyen felvetés sorsa. Mindenesetre lényegében a zsarolás kategóriába soroltuk az újabb határozott uniós biztosi felvetést. A nyilatkozat időzítése nem volt véletlen: éppen tegnap kötelezte el magát 20 tagállam illetékese az új uniós intézmény felállítása mellett, így tehátamelyek az eddigi tapasztalatok alapján az uniós ciklusok nagy nettó haszonélvezői. Az időzítés kapcsán úgy fogalmaztunk: az is árulkodó, hogy Vera Jourová javaslata azután hangzott el újra erős érveléssel, hogy múlt héten a német javaslatot (jogállamisági keretekhez kötnék 2020 után az EU-s kifizetéseket) lényegében a Bizottság elnöke is "lesöpörte az asztalról", a regionális politikai biztos pedig nekünk adott nyilatkozatában jelezte az ellenkezését a német javaslattal kapcsolatban.

Navracsics az Európa Pontban tartott előadásában hangsúlyozta, hogy a tegnapi egy "egyéni vélemény, hivatalosan ez nem javaslat", mert írott formában ő még nem is látta, azaz így nem is kerülhetett még a 28 biztos kollégiuma elé. Saját véleményeként hozzátette: technikailag is nehezen lehet kivitelezni azt, hogy a strukturális és kohéziós pénzek kifizethetőségét így összekapcsolják az Európai Ügyészséghez való csatlakozással.