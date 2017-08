Nem jön a brüsszeli pénz: hatalmas költségvetési döntést hozott a kormány

Volt már ilyen hatalmas átrendezésre példa

A Portfolio információi szerint azonban volt ennek egy másik, praktikus oka is: a 2014-2020-as uniós ciklusban már évente kell Brüsszellel pénzügyi elszámolást végeznie a tagállamoknak.

Tudomásunk szerint azonban az őszi hónapokban nagy volumenben, összesen 3 milliárd eurós méretben terveznek a magyar hatóságok kiküldeni fejlesztési számlákat utólagos megtérítés céljából, így tehát a mostani kormányhatározatban megjelölt 700 milliárdos keretkinyitás elvileg csak pár hónapra szól.

Több mint duplázódó mozgástér

eddig az átrendezéssel érintett költségvetési címsorok idei teljes támogatási előirányzata 618,445 milliárd forint volt és ezt emelték most meg 700 milliárddal, azaz több mint duplázódás történt a költségvetési mozgástérben.

Nincs tehát szó egyelőre a havi támogatás kifizetési volumen visszafogásáról. Ahhoz, hogy ez ne is következzen be egyelőre, most felfelé kinyitotta a kormány az említett költségvetési sorok plafonját (kvázi az engedélyezett deficit mértékét) és a lyuk betöméséhez nagy összegben "feltörte" az MNB-nél vezetett betéteit.

A múlt pénteki 1500/2017. (VIII. 11.) kormányhatározat címe ("az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről") világosan jelzi, hogyígy az idei évi költségvetési törvény egyes címsorainak felső (kiadási) korlátját átmenetileg, a pénzek beérkezéséig meg kellett nyitni felfelé.Ez nem példátlan, de mégis nagy jelentőségű,Akkor a GINOP audit elhúzódó eredménye miatt nem jött a pénz Brüsszelből de idehaza pörgette a kifizetéseket a kormány és emiatt a tavalyi költségvetési törvényben engedélyezett költségvetési alapok elérték a maximális mozgásteret, így felfelé 800 milliárddal meg kellett nyitni ezeket. Akkor egyébként azért nem mert kiküldeni számlákat nagy tételben a kormány, mert a folyamatban lévő GINOP-audit rossz előjeleket mutatott, az összes EU-támogatás felfüggesztése lógott a levegőben, de végül ezt bizonyos magyarországi jogszabályi engedmények hatására sikerült elkerülni.Elképzelhető, hogy emiatt,Ez azt jelenti, hogy a 2016 júliustól 2017 júniusig tartó időszakra kiküldött számláknál(ami likviditásilag idehaza nem túl kellemes) és ha hibát talál, akkor nettó korrekciót alkalmaz, azaz a Magyarországnak járó támogatásokból eleve lecsípi a problémás számlaállomány összegét, azaz azt már sosem kapja meg az ország. A magyar hatóságok felőli óvatos számlakiküldést indokolhatja a közbeszerzési probléma mellett az is, hogyígy magyar részről direkt megvárták, hogy elteljen a pénzügyi év és csak a júliusban indult új pénzügyi évben küldünk ki számlát (erre egyébként eddig a magyar államháztartás jó helyzete bőven adott mozgásteret). Nem véletlen tehát, hogy Brüsszel felől csak az éves előlegek jöttek eddig meg, azaz csupán nem számlaalapú kifizetések történtek eddig.Addig tehát, amíg meg nem jönnek a brüsszeli forintban mért százmilliárdok és így a felfelé kinyitott kereteket vissza nem lehet rendezni az eredeti költségvetési törvénynek megfelelő korlátok közé., hogy a közbeszerzési probléma miatta magyar hatóságok olyan kiterjedésű, esetleg az összes Operatív Programra kiterjedésű horizontális felfüggesztésbe,Ebben a negatív esetben a későbbiekben még tovább kellene felfelé kinyitni az érintett költségvetési címsorok felső határát és/vagy vissza kellene fogni az itthoni támogatás-kifizetések volumenét, ami a gazdasági növekedési ütemre fejtene ki negatív hatást.A mostani költségvetési átrendezés méretét érzékelteti, hogy a Miniszterelnökség az MTI kérdésére kifejtette:Ez átmenetileg elvileg megemelné a költségvetés pénzforgalmi hiányát (megugró állampapír kibocsátáson keresztül), ha nem nyúlt volna a kormány nagy volumenben a saját likvid készpénz tartalékaihoz.Márpedig azt látjuk, hogy ez igenis megtörtént:Ez érthető, hiszen ahogy múlt pénteki elemzésünkben megírtuk: , ami az idén szokásos havi ütemnek mondható.