Rajtunk is múlik, hogy bukjuk-e az EU-pénzeket 2020 után

A kohéziós politika jövője és az EU-források megmaradása az Önök sikerétől függ, azoktól a jó projektektől, amelyeket Önök valósítanak meg. Be kell bizonyítanunk, hogy a kohéziós politika jókor fejti ki hatásait, a szabályok szerint működik és biztosan van valós hatása.

Corina Cretu videó üzenetében többek között arra mutatott rá, hogy számos eredmény bizonyítja a kohéziós politika létjogosultságát és fontosságát Európában és ezek a támogatások a magyar gazdaságot és a versenyképesség javulását is segítik. Az uniós biztos örömét fejezte ki amiatt, hogy a 2014-2020-as ciklusban Magyarország a vállalkozások és az innováció támogatására helyezi a fókuszt azzal, hogy az EU-források 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja.Hangsúlyozta azonban azt is, hogy az is lényeges, ahogyan felhasználjuk ezeket a forrásokat. Emiatt kulcsfontosságúnak nevezte annak biztosítását, hogy "a legjobb projektek kerüljenek kiválasztásra", "transzparens és versenyképes kiválasztási módszerek" segítségével, és mindehhez hatékony közbeszerzések társuljanak.Hangsúlyozta azt is, hogyA teljes videó üzenet az alábbi linkre kattintva érhető el, a konferenciáról készült összefoglaló beszámolónk pedig ide kattintva olvasható el.