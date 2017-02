Rengeteg civil szervezetnek oszt ki milliárdos EU-pénzt a kormány

A fejlesztéspolitika fő céljairól és az uniós pályázati dömpingről részletesen szó lesz a Portfolio március 23-i Uniós Források 2017 cím ű konferenciáján, amelyet Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője nyit meg. További részletek: ÁTTEKINTÉS

A helyi polgári és egyházi közösségek támogatását a kormány kiemelt feladatának tekinti, mert ezeknek a közösségeknek a megerősítésén keresztül érezhetik az emberek, hogy Magyarország erősödik.

az erős Magyarországhoz erős közösségekre van szükség, a helyi közösségek értéke pedig felbecsülhetetlen.

A "Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével" című uniós pályázat (EFOP -1.3.5 -16) tavaly szeptemberben nyílt meg és a nyilvánosan elérhető adatbázis szerint Ezek közül végül 569 civil és egyházi szervezetet támogatnak összesen 14 milliárd forinttal, azaz a túligénylés mellett sem emelték meg a támogatási keretet., hogy az önkéntes tevékenységet népszerűsítse, a generációk közötti együttműködést erősítse és az ifjúsági közösségeket támogassa. A nyertes szervezetek 18-25 millió forintot kapnak a helyi programjaikra; vállalásuk szerintA nyertesekről szóló döntés meghozataláról tartott ma egy sajtótájékoztatót Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Ő az MTI tudósítása szerint többek között azt hangoztatta:Arról is beszélt:, ugyanakkor nehézséget jelent az ilyen tevékenységet vállaló szervezeteknek, hogy nem tudják a koordinátorok munkáját megfizetni, ezért a mostani kiírásban erre is pályázhattak.Értékhordozó, értékteremtő és értékmegújító közösségeket támogatunk, ahol fiatalok és idősek segítik egymást, együtt vesznek részt közösségépítő tevékenységekben, ezek között például hagyományőrző, ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken, illetve tanfolyamokon, tréningeken - mondta Novák Katalin.Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár többek között arról beszélt, hogyAzt is hangsúlyozta, hogy a pályázat 3-4 éves projekteket támogatott, ígyazt, hogy a civil és egyházi szervezetek programjai beépülhessenek a helyi társadalmak mindennapjaiba. A vissza nem térítendő támogatástsaját szakmai terveikhez és a többi uniós pályázathoz hasonlóan az elnyert támogatás 50%-át előre igényelhetik előlegként, így nem lehet pénzügyi akadálya a projektek megvalósításának.kapcsán Novák jelezte: a dél-alföldi régióban 103 projektet támogattak, Dél-Dunántúlon 78-at, Észak-Alföldön 126-ot, Észak-Magyarországon 157-et, Közép-Dunántúlon 53-at, míg Nyugat-Dunántúlon 52-t.