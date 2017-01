Szeretnél már egy problémamentes EU-projektet? - Itt a 10 legnagyobb!

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordultunk annak érdekében, hogy olyan listát tudjunk bemutatni, amely a 2016-ban leszerződött top10 gazdaságfejlesztési projektet tartalmazza. A tárca az adatok összeállítása során azt is megnézte, hogy olyan, már megvalósult, projekteket küldjön, amelyek az ő adataik szerint problémamentesek, azaz nem volt panasz és szabálytalanság sem a nyertessel (konzorciumvezetővel) szemben, illetve nem állami, hanem magánszektori nyertesekről van szó.Mielőtt belevágnánk az egyes projektek részleteibe érdemes egy táblázatban összefoglalni a top 10 gazdaságfejlesztési beruházás legfontosabb adatait. Amint láthatjuk, a 10 nyertes (konzorcium) együtt 13,9 milliárd forintnyi támogatást nyert el, amelyből eddig a kiutalt támogatás összege már 9,9 milliárd forint.

1. A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések - 2, 8 milliárd forint

2. Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása - 2,3 milliárd forint

3. Vegyszeripari maradékok energia hatékony és környezetbarát semlegesítése, anyagában történő újrahasznosítása (nátrium klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szükséges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése) - 2 milliárd forint

4. Új, több támadáspontú innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése: hatástani, preklinikai és humán fázis I. vizsgálatok - 1,1 milliárd forint

5. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a TARR Kft. - Magyar Telekom Nyrt. konzorciumnál a Zalaegerszegi járásban - 1,1 milliárd forint

6. Innovatív technológiák kutatása, fejlesztése és alkalmazása a kalászos gabona vertikum minőségi mutatóinak javítása érdekében - 1 milliárd forint

A kalászos gabonatermesztés biológiai alapjainak fejlesztése.

Biológiai alapok fejlesztése egyéb kalászosokból. Új nemesítési célokat tűztek ki, értékesebb és egészségesebb humán élelmiszerek és állati takarmányok kidolgozása érdekében.

Egyedi minőségvizsgálati rendszert kidolgozása egyéb, speciális célra nemesített Triticum fajokra. A malomipari kutatási feladatok elvégzésével eddig ismeretlen liszt típusok, új őrlemények, pékipari termékfejlesztések alapjait, továbbá az adalékoktól mentes végtermékek előállításának lehetőségét teremtjük meg. Az új típusú élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek és gyógy élelmiszerek receptúráinak kidolgozása a projekt egyik legfontosabb küldetése.

Termés- és élelmiszerbiztonsági vizsgálatok. A nemesítési programunkban kiemelt figyelmet szentelünk a betegség ellenálló képességre irányuló szelekcióra.

7. A Johnson Controls Mezőlak Kft. K+F+I tevékenységének támogatása - 1 milliárd forint

8. Ferdítéses, felületnövelt kútkiképzési- és működtetési-technológia fejlesztése porózus rezervoárra települő mélygeotermikus kitermelő-visszasajtoló rendszerben - 980 millió forint

9. Védett kulturális és természeti örökség távérzékelési technológiai kutatási centrumának létrehozása, új méréstechnikai módszerek és dokumentációs eljárások kidolgozása - 921 milliárd forint

10. A HELL ENERGY Magyarország Kft. termelési kapacitásának bővítése - 500 millió forint

A projekt céljai között szerepel két termék, egy bioszimiláris fehérje készítmény, valamint egy gyógynövény alapú nőgyógyászati készítménycsalád fejlesztése. Ezek egyaránt a Richterben felhalmozott biotechnológiai illetve a SZTE Gyógyszerésztudományi karának gyógyszertechnológiai és klinikai tudására épülnek. A feladatok sorában a sikeres preklinikai fejlesztést követően klinikai vizsgálatok végzését tervezik.A projekt keretében olyan K+F technológiák kifejlesztését is tervezik a SZTE és a MTA SzBK munkacsoportjaival közösen elvégezni, amikből származó ismeretek jelentősen hozzájárulnak a biotechnológiai úton előállított fehérjegyógyszereik hatásmechanizmusának ill. a fellépő mellékhatások kialakulásának megértéséhez. Az originális kutatás mellett az innovatív generikus fejlesztések között az előbbiekhez kapcsolódóan olyan nanotechnológiai módszerek kidolgozását is el akarják végezni, amik a gyógyszerek - ide értve a fehérjegyógyszereket is - innovatív formulálásának alkalmazásával újszerű terápiás eljárások kidolgozásához vezet.Az Egis Zrt. a projekt keretében ismert hatóanyagokra építve a betegek igényeit az elérhető termékeknél jobban kielégítő galenikus készítményeket fejleszt olyan betegségek kezelésére, melyekre jelenleg még nincs minden szempontból kielégítő gyógyszeres terápia. A fejlesztendő krém, kúp, kenőcs, gél formátumú készítmények új, egyedi gyógyszer-kombinációk, egyedi összetételűek vagy új formában teszik lehetővé ismert hatóanyagok bevitelét a szervezetbe.A projekt részeként a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeknek is megfelelő, 4000 m2 alapterületű új üzem is épül. A projekt négyéves futamideje során a gyógyszergyár és konzorciumi partnerei nyolc készítmény fejlesztéséhez végeznek alap- és alkalmazott kutatást, az új termékek közül várhatóan legalább három 2020 után piacra kerül.A beruházás részeként épülő új üzem létesítésének fő oka, hogy a klóralkáli gyártás során egy EU határozat szerint a higanykatódos sólé elektrolízis technológiákat 2017 decemberében le kell állítani. Ezek alapján a BorsodChem kiváltja a higanykatódos sólé elektrolízis üzemet és az új követelményeknek megfelelően új üzemet épít, melynek előnyei a jelentős villamos-energia megtakarítás, ezáltal alacsonyabb CO2 kibocsátásban lesz mérhető, illetve megszűnik a higany alkalmazása a klórtermelésben.A BorsodChem Zrt. jelenleg a klórgyártásban a nátrium-klorát bontásához magas fajlagos vegyszer- és hőmennyiséget használ, melyek fajlagos mennyisége alkalmas katalizátor segítségével várhatóan jelentősen csökkenthető. Ilyen típusú technológia, katalizátor a piacon ma nem elérhető, ezért kidolgozása K+F tevékenységet igényel. A kutatók feladata a jelenlegi technológiai folyamat javításával és új technológiai eljárások kifejlesztésével megoldást találni ennek a szennyeződésnek a csökkentésére, mely a rendszer gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele érdekében rendkívül fontos.A projekt a PTE farmakológusai és a SE vegyészei eredeti felfedezésén alapuló szabadalom fejlesztésére épül. A projekt egy koncepcionálisan új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapító fejlesztésére irányul, amely idegi eredetű (neuropátiás) fájdalmakra nyújthat megoldást. Mivel e fájdalomállapot a népesség 1%-át érinti, kezelése jelentős társadalmi és orvosi problémát jelent, így az új, hatékony gyógyszerek fejlesztésének igénye rendkívül nagy. A projekt fő feladatai a preklinikai hatástani és biztonságfarmakológia vizsgálatok elvégése, valamint a 4. évben ún. Fázis I klinikai vizsgálat (egészséges önkénteseken való tolerálhatósági vizsgálatok) kivitelezése.A projekt célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal el nem ért igényhelyek lefedése annak érdekében, hogy az infokommunikációs hálózatok, eszközök, szolgáltatások és kompetenciák bővülése hozzájárulhasson az állampolgárok életminőségének, a vállalkozások versenyképességének és az állami működés hatékonyságának javulásához. A konzorcium a zalaegerszegi járásban optikai, réz, valamint HFC alapú hálózatot fejleszt.A projekt 3 termékcsalád kifejlesztésére irányul, melyben a Julius-Globe Kft. feladata a '3000'-es termékcsaládok terveinek és fejlesztési prototípusainak kidolgozása, véglegesítése és gyártásba adása. A fentebbi termékcsalád egyébként a 3-ajtós autótípusok speciális igényeinek kielégítésére készül, egyedüliként és elsőként a világon teljesen holtjátékmentes működéssel. Ennek tükrében a projekt nemzetközi jelentőséggel és újdonságtartalommal bír. A projekt keretében eszközök beszerzése is megvalósul.A JULIUS-GLOBE Kereskedelmi és Termékgyártó Kft. Nyugat - Magyarországon 1998 óta működő, dinamikusan fejlődő, 100 %-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás. Különösen nagy tapasztalattal rendelkeznek autóipari- és elektromos gépalkatrészt gyártó szerszámkészítés területén. A fejlesztéssel érintett győrújbaráti fióktelepükön történik a tervezés és a prototípus elkészítés folyamata.A konzorcium a geotermikus fúrási iparágban innovatívnak számító ferdítéses, felületnövelt kútkiképzési- és működtetési-technológia kifejlesztésével kísérleti kút tesztrendszert épít ki Szegeden. Ezen túlmenően a projekt során kifejlesztik a ferdített termál kutak fúrásához szükséges speciális szerszámok prototípusait, új geotermikus iszapkezelési és kavicsolási technológiát dolgoznak ki és mintavételeket, ásványtani, geokémiai elemzéseket hajtanak végre. Továbbá geokémiai monitoringrendszert telepítenek egy már meglévő szegedi termálrendszerbe, melynek segítségével geokémiai, bakteriológiai méréseket és összehasonlító elemzéseket végeznek, és megpróbálják kidolgozni a termálrendszerek üzemeltetése során a legnagyobb nehézségeket okozó vízkőképződés, illetve kiválások megelőzésének és kezelésének optimális technológiáját.A fejlesztés során a kutatók kidolgozzák az egy telephelyről történő fúrással és üzemeltetéssel megvalósítható geotermikus fűtési rendszerek kiépítésének olyan új módszertanát, melynek alkalmazásával a geotermikus fűtési rendszerek jövőbeli létesítése és üzemeltetése biztonságosabbá és gazdaságosabbá válhat nem csak Magyarországon, hanem a hasonló geológiai adottságokkal rendelkező környező országokban is.A projekt célja, hogy a környezettörténeti, régészeti kutatások területén szerzett hazai és a szakterületen szerzett nemzetközi tapasztalatokra és a kulturális örökségvédelmi szakértői tudásbázisára alapozva egy olyan informatikai rendszert hozzon létre, amely képes automatizáltan feldolgozni nagy kiterjedésű területek légi szkennelésen (LiDAR) alapuló felméréseinek adatait, és az így nyert információkat a környezetgazdálkodási, örökség - és természetvédelmi felhasználás céljainak megfelelő - ún. hamis árnyékolásos - térképi megjelenítéssel interpretálni.Ezen célok eléréséhez a projekt során ipari kutatási tevékenységeket végeznek, melyek eredményeire alapozva a LiDAR mérési eredmények olyan megjelenítési formáját dolgozzák ki, amely megfelelő régészeti, örökségvédelmi, és környezeti változások megfelelő reprezentációjára képes, valamint kidolgoznak egy informatikai szolgáltatást, amely a mérések automatizált feldolgozását teszi lehetővé. A beruházásnak köszönhetően mindezek mellett egy terepi régészeti kutatási bázis épül Kondoroson, valamint beszerzésre kerül a légi LiDAR szkenner berendezés is.A projekt már tavaly május 30-án megvalósult és elindult az éles termelés a HELL ENERGY Magyarország Kft. legújabb gyártósorán, Szikszón. Az új gépsort a gépgyártásban élen járó, német KHS cégtől rendelte meg a HELL ENERGY és ezzel napi szinten 2,4 millió fémdobozos ital gyártására nőtt a vállalat termelési kapacitása. A ma már több mint 40 országban jelenlévő és számos országban piacvezető energiaital-gyártó cég fontosnak tartja, hogy a piacon elért eredményeit újabb és újabb beruházásokba fektesse, mellyel nem csak a hazai exportmérleg eredményéhez járul hozzá aktívan, hanem Magyarország kifejezetten hátrányos régiójának, Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a fejlesztésében, munkahelyteremtésében is igen fontos szerepet játszik.