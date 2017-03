Újabb idegesítő hírt kapott Magyarország a britektől

A Brexit miatt esetleg csökkenő uniós forrásainkról és a 2020 utáni időkről is részletesen szó lesz a Portfolio március 23-i Uniós Források konferenciáján, amelyet Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője nyit meg. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kétszeres figyelmeztetés

Biztos vagyok benne, hogy amikor az emberek június 23-án az Európai Unióból való kilépésre szavaztak, akkor arra szavaztak, hogy a jövőben ne fizessünk évente hatalmas összegeket az Európai Uniónak. És amikor kilépünk, ez így is lesz.

véget fognak érni azok a napok, amikor Nagy-Britannia hatalmas befizetéseket tesz az Európai Unióba minden évben.

Jó előre megígérték a befizetést

ha az EU27 nem megy bele a keretköltségvetés módosításába, akkor a briteknek igenis végig ki kell fizetniük mindazt, amit előre megígértek. Ha ettől eltérnek, azaz például egyoldalúan visszatartja a befizetéseit, akkor könnyen nemzetközi döntőbíráságra kerülhet az ügy.

Mekkora számláról beszélünk?

Az nagyon valószínűnek tűnik, hogy az EU fő tárgyalási stratégiája az lesz: előbb meg kell állapodni a brit kilépés pénzügyi kereteiről (a Brexit-számláról, annak kalkulációs módjáról) és csak ezután lehet kinyitni a még nagyobb gazdasági-pénzügyi hatású témákat, mint például a Brexit utáni külkereskedelmi feltételrendszerről.

Hogyan áll össze a számla?

Három fő tétel

A britek előre vállalták (commitent), hogy a 2014-2020-as ciklus uniós büdzséjéhez mekkora összeggel járulnak hozzá, de a nettó befizetés és a tényleges nettó befizetés (amit a brit rebate éves összege mellett egyéb tényezők is befolyásolnak) között jelentős a különbség. A szabályok szerint azonban a commitmentet ténylegesen teljesíteni is kell , ami az Economist anyaga szerint 29 millárd euróval lenne több, mint amit egyébként a britek a menetközbeni be- és kifizetések egyenlegeként nettóban befizetnének.

, ami az Economist anyaga szerint 29 millárd euróval lenne több, mint amit egyébként a britek a menetközbeni be- és kifizetések egyenlegeként nettóban befizetnének. A strukturális és kohéziós alapokhoz való hozzájárulásban is mindenképpen teljesíteniük kell a kilépés után is a vállalásokat (“kohéziós pénzek" a keleti, alacosnyabb fejlettségű tagállamoknak), amely a cikk szerint kb. 17,4 milliárd eurós Brexit számlarészért lenne felelős.

is mindenképpen teljesíteniük kell a kilépés után is a vállalásokat (“kohéziós pénzek" a keleti, alacosnyabb fejlettségű tagállamoknak), amely a cikk szerint kb. 17,4 milliárd eurós Brexit számlarészért lenne felelős. Várhatóan még a fenti két tételnél is keményebb viták lesznek azon, hogy a britek a kilépés után mekkora részt fognak fizetni azon munkavállalók majdani nyugdíjából, akik az Európai Unió intézményeiben dolgoznak. Az ő nyugdíjjogosultságuk mögött valójában nem egyik-másik tagállam áll, hanem a 28 tagú közösség egyetemlegesen felel érte, így ebből valójában nem bújhatnának ki a britek. Ez a majdan kifizetendő nyugdíjtömeg jelenleg kb. 60 milliárd euró, de a brit érvelés az, hogy ők a kilépés után ebből csak a brit EU-s intézményi dolgozók nyugdíját vállalnák be. Ez a jelenlegi szabályok szerint nem járható út, nem lehet ígyy szétválasztani azt, hogy a dolgozók közül ki brit és ki más nemzetiségű, mert ezek a munkavállalók az uniós intézményekbeli munkájuk során nem a saját nemzetük érdekében, hanem összeurópai érdekből dolgoznak.

Konklúzió Magyarországnak

A fenti bonyolult szabályrendszer és vita lényege Magyarország számára továbbra is az, hogy nem lehetünk biztosak abban: megkapjuk a 2014-2020-as ciklusra előre fixált uniós támogatásokat, mert a 2019 esélyes brit kilépés bezavarhat a képbe.

Az EurActive összefoglalója szerint Theresa May tegnap a brüsszeli EU-csúcson többek között így fogalmazott:May azt is hozzátette:, de ez a nagy képet érdemben nem változtatná szándékaik szerint.A brit kormányfő már a január közepi híres Brexit-beszédében is világossá tette, hogy a kilépéssel:Már akkori elemzésünkben is felhívtuk rá a figyelmet , hogy ez az üzenet negatív volt Magyarországnak is, amely a közös uniós kassza egyik legnagyobb nettó haszonélvezője, hiszen a brit befizetés kiesésével akár menetközben is csökkenhetnek a 2014-2020-as ciklusban elérhető pénzeink. Ennek oka, hogy minden valószínűség szerint jövő héten átmegy a brit parlamenten a kilépés megindítását jóváhagyó törvény, így Theresa May a március 25-i római csúcstalálkozón hivatalosan is értesítheti az EU állam- és kormányfőit a kilépésről, azaz megindul az 50. cikkelyben rögzített 2 éves kilépési tárgyalási szakasz.Ha ezt nem hosszabbítja meg az EU minden tagállama egybehangzó akarattal, akkor tehát 2019 tavasza körül Nagy-Britannia hivatalosan is kilép az EU-ból, és a brit értelmezés (pontosabban vágyakozás) szerint onnantól kezdve jelentősen kevesebbet kell befizetnie a közös kasszába.A 2014-2020-as uniós ciklus ugyanis valójában 2023-ig tart és az abba való befizetésről minden tagállam szabadon döntött 2011-ben, azazEz tehát jogi értelemben világos helyzetet teremt és emiatt meg is fenyegették a briteket , hogy maga az EU költségvetési biztosa vetette fel egy minapi interjúban, hogyÍgy összhangba kerülne a büdzsé ciklusa az Európai Parlament szintén 5 éves, és 2019 őszén induló mandátumával. Ez viszont azt követelné meg, hogy(minden tagállamnak egyhangú döntésével) és ezt össze lehet kötni a britek csökkenő befizetésével, illetve az abból eredő kihívások kezelésével is:Nagy kérdés azonban az, hogy mekkora lenne az az összeg, amit a britekkel akkor is kifizettetnének 2023 végéig az előre rögzített feltételek mentén, ha 2019 tavaszán kilépne. Ezt a sajtóbanHa nem változtatják meg a közös büdzsé kereteit, akkor korábbi sajtóinformációk szerint ennek mértékeAz EurActive visszautal egy korábbi saját cikkére, amely szerint azt írta: Michael Barnier, az EU Brexit-főtárgyalójaa Centre for European Reform kutatóintézet szakértői viszont, attól függően, hogy pontosan milyen paraméterek mentén állapodnak meg a britek és az EU tárgyalódelegációi.Azt, hogy egymástól ennyire eltérő (de 40-50 milliárd euró “középértékű", azaz 4 évre vetítve, nem véletlen, mert, ahogy ez meghatározható. Ráadásul egy-egy paraméter kis változtatása elég nagy, többmilliárd eurós, különbségekhez vezet a végső számlaértékben.Az EurActive cikke szerint elképzelhető egy olyan kalkulációs mechanizmus (aminek pontos részleteit is májusban előre eldöntik), hogy a kilépés idején megnézik majd a britek és az EU-kassza közötti pénzáramlások mértékét (pillanatfelvétel) és ez lenne az egész számítás alapja. Nyilván nem mindegy, hogy akkoriban a britek az EU éves költségvetésének 12, vagy 15%-át fizetik-e be a bevételi oldalon., hogy a brit nettó befizetés például 2014-ben “csak" 11,3 milliárd euró volt, míg 2015-ben megugrott 18,2 milliárdra (ezekben a számokban már benne van a brit visszatérítés nominális értéke is, ami még tovább bonyolítja a kérdést, mert ennek a rebate kiszámítása is bonyolult).Emiatt felmerül az is, hogy nem egy adott év be- és kifizetéseinek tapasztalataiból képzik a Brexit-számla alapját, hanem több évét, de felmerül a kérdés, hogy hány év átlagát. Az is jó kérdés, hogy a brit GNI alapján kalkulált befizetés mennyire pontos, amikor még több évvel később is jócskán változhat visszamenőlegesen (ahogy arra volt példa a briteknél pár éve).Az Economist elemzése - amely a Centre for European Reform kutatóintézet anyagának számait foglalja össze -azt vetítette előre, hogy aAz EU-s érdekek és tárgyalási stratégia nyilvánvalóan az, hogy amit a britek jó előre megígértek, azt kifizettetik velük, mígMivel a brit éves befizetés (2019-2023 között évi nettó kb. 10 milliárd euró) az uniós kassza bevételi oldalának kb. 10%-át jelenti, így ha tényleg drasztikusan csökkenne 2019-től a brit befizetés és senki sem pótolná a nagy tagállamok közül, akkor(a strukturális és kohéziós pénzek terén). Ezen félelem és negatív forgatókönyv miatt is pörgeti itthon a kormány az uniós pályázatok meghirdetését, illetve a kifizetéseket, hogy az országnak 7 évre járó keretösszeg minél nagyobb részéről ki tudjunk küldeni számlákat a brüsszeli kasszába. Ha ugyanis ezeket a számlákat befogadják, akkor jó eséllyel ki is fizetik azokat és éppen ez a cél a Brexit-história árnyékában. Azt, hogy most hogyan áll a kormány a pályázatok meghirdetésével, a nyertesek kihirdetésével és a pénzek kifizetésével, alábbi friss elemzésünkben mutattuk be: